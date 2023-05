Tipos de puerta ideales para el ingreso al hogar

lunes 29 de mayo de 2023 | 0:00hs.

A la hora de construir o remodelar la casa, la puerta de entrada es un elemento central. Es la barrera entre el interior y el exterior, brinda intimidad, da la bienvenida al llegar al hogar y es súper determinante en el aspecto de la fachada. Hay que encontrar el balance perfecto entre comodidad, estética y seguridad. Y sin embargo, muchas veces no se sabe cómo elegir una puerta de entrada. Es la carta de presentación del hogar y tiene que estar en perfecta armonía con el estilo y la personalidad de la vida que se quiere construir.



Cómo elegir una puerta

Antes de elegir esta abertura, se debe tener muy presentes dos cuestiones esenciales: los factores climáticos de nuestra región y la seguridad del hogar.



Una puerta de entrada no sólo debe evitar que personas que no se desean ingresen en la vivienda, sino que además se debe asegurarse de que sea lo suficientemente consistente como para resistir el sol, la lluvia, las altas temperaturas, el viento y hasta el granizo.



Acero: El acero es una excelente opción si se busca una puerta resistente, y súper segura. Este material es muy conveniente para todos los climas, y si se le realiza un tratamiento anticorrosivo, podrás utilizarla por mucho tiempo. También hay un plus si la puerta es inyectada en poliuretano, ya que aporta aislamiento térmico.



Las aberturas de este material ofrecen una gran variedad de terminaciones y son muy fáciles de instalar



Aluminio: Las puertas de aluminio son súper livianas y resistentes, la principal ventaja es que no necesitan mantenimiento.



Madera: Cuando se habla de madera, se habla en plural, ya que existen muchas calidades, tratamientos y consistencias de puertas de este material. Es una excelente opción si se busca sumar calidez a los ambientes. Se puede combinar este material con otros, como el acero, para sumar robustez a nuestra puerta de entrada.



Vidrio para una puerta de entrada: El agregado de vidrio en las puertas de entrada brinda mayor luminosidad, sensación de amplitud, y puede aportar ventilación a la fachada. Es muy conveniente si se quiere darle a los espacios un contacto más fluido entre el interior y el exterior, gracias a su transparencia y ligereza.



Las combinaciones de materiales son ideales para darle un toque moderno a la fachada de la casa. La madera y el vidrio son dos buenos compañeros.



Seguridad: La seguridad es un factor esencial a la hora de elegir una puerta. Si bien la estética es muy importante y debe tenerse en cuenta, es clave contemplar las necesidades de seguridad del hogar para lograr el balance perfecto.



Ancho de la puerta: Cuando se quiera renovar la fachada y se elija la nueva puerta, además de tener una idea formada del estilo que se quiere, es muy importante que se cuente con las medidas exactas. Hay que tomar las medidas de la puerta que ya se tiene colocada, a lo largo y a lo ancho, incluyendo el marco.



Las puertas en colores claros transmiten amplitud y se ven más livianas. Sin importar el material que se elija, se puede optar por tonos más claros para sumar luminosidad y generar ilusión de ligereza en la fachada.