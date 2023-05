Ceci Moya lanzó su nuevo single, ‘Reset’, que ya está disponible en Youtube y otras plataformas

domingo 28 de mayo de 2023 | 22:32hs.

En la presentación, llevada a cabo en la Caza Matriz de Posadas, la cantante desplegó su talento con un show que hizo disfrutar, cantar y hasta saltar a su público al ritmo de sus canciones.

Reset, es una canción que cobró vida en plena pandemia y tras el ‘reinicio’ que significó todo ese momento.

“Es una canción de las más nuevas, que compuse justamente al volverme de Rosario. Tiene un poco que ver con ese movimiento de dejar cosas que ya cumplieron su ciclo y volver, una forma de estar despojada, de reininciar”, explicó la artista en Radioactiva.

“Cuando fue la pandemia pude sacar un material que fue cortito porque me quedó trunco, alcanzamos a grabar sólo tres canciones y justo se paró todo y me parece que esta canción va a ser un momento bisagra entre un momento y otro. Entonces me gusta que quede así como una capsulita sola y probablemente después salga una sesión en vivo con la banda”, manifestó Moya.

Cabe señalar que Moya vivió unos seis años en Rosario y en 2021 se volvió a instalar en su natal Misiones. En ese contexto surgió Reset.