A juicio el tercer acusado en el doble crimen de puerto Rosario: había huido a Brasil

domingo 28 de mayo de 2023 | 6:07hs.

El 6 de mayo de 2021, el excabo de la Policía de Misiones Víctor Dlugokinski (37) y su cuñado Leandro Bublitz (40) fueron condenados a prisión perpetua por el doble homicidio de Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (41), registrado el 28 marzo de 2017 en una chacra de Puerto Rosario, municipio de Florentino Ameghino.

Durante la instrucción y el juicio ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, ambos acusados apuntaron las responsabilidades del hecho hacia Pablo Dlugokinski (40), hermano de Víctor, quien entonces se hallaba preso en Brasil.

Precisamente, luego del doble homicidio el citado escapó hacia el vecino país y durante un par de años vivió sin complicaciones, hasta que una mujer lo denunció y terminó tras las rejas.

Bublitz y Dlugokinski fueron condenados a prisión perpetua en mayo de 2021.

Burocracia de por medio, Pablo Dlugokinski recién fue expulsado de Brasil el 10 de noviembre de 202l, es decir seis meses después del juicio contra su hermano y su cuñado.

En la indagatoria en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, buscó despegarse del crimen y aseguró que su hermano Víctor ya había tratado de asesinar a un primo.

“Nunca tuve problemas con mi tía y tampoco con el marido. Ella era mi tía y mi madrina. Fue una segunda madre para mí. Al tipo no le conocía, pero me parecía una buena persona”, aseguró al prestar declaración en sede judicial bajo el patrocinio del defensor oficial Matías Olivera.

Si bien negó su responsabilidad en el crimen, por el cúmulo de pruebas en su contra fue procesado con prisión preventiva y se halla alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

En tanto, clausurada la instrucción el expediente ya fue elevado al TP Uno, órgano que deberá fijar fecha para el debate oral que se realizaría en el segundo semestre del corriente año.

Captura y expulsión

Pablo Dlugokinski fue expulsado del Brasil el 10 de noviembre de 2021 tras cumplir una pena por falsificación de documento público.

Había sido detenido el 3 de febrero de 2019 en la localidad de Novo Hamburgo, estado de Río Grande do Sul, a unos 40 kilómetros de Porto Alegre.

Ya tras las rejas, la Policía brasileña confirmó sus datos filiatorios y que estaba prófugo por el doble homicidio de Márquez y Leiva.

Antes, durante casi dos años gozó de absoluta impunidad en Brasil, tal como él mismo se encargaba de mostrar por las redes sociales, medio que utilizaba para promocionar sus shows.

El doble crimen se produjo el 28 de mayo de 2017 en Florentino Ameghino.

Y no cayó porque lo buscaban, sino por la denuncia de una ex pareja que conocía sus problemas con la justicia argentina.

Muestra de ello es lo último que compartió en su perfil de Facebook bajo el nombre de Oscar Dos Santos, texto acompañado de la foto de una mujer, decía: “Hay personas que entran en la vida de la gente solo para destruir”, tal vez presagiando su detención.

Luego, en dos ocasiones trató de escapar de la cárcel donde se hallaba alojado, sabiendo que su expulsión del vecino país y el consecuente traslado a la Argentina implican una posible sentencia a prisión perpetua.

El trámite de expulsión fue relativamente rápido porque no requirió el papeleo de una extradición formal, según precisó un vocero.

“Cruzó la frontera en forma irregular y después lo detuvieron con un documento falso. En ese contexto, como allá ya cumplió con la pena impuesta por falsificación de documento público, la normativa del vecino país contempla la expulsión, que es un trámite mucho más rápido que la extradición”, detalló.

Acusación

Más allá de las excusas y argumentos de Pablo Dlugokinski, quien pronto será juzgado, su rol en el doble homicidio quedó plasmado en el primer debate.

Por ejemplo, el citado, su hermano y su cuñado fueron implicados por el relato de los integrantes de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que el mismo día del hecho los identificó trasladando la moto de la pareja asesinada.

En tanto, en el transcurso de la investigación, los imputados se cruzaron acusaciones. “La autoría del hecho surge de la propia declaración indagatoria de Leandro Bublitz”, se lee en los fundamentos de la sentencia.

Francisco Aguirre, presidente del TP Uno, detalló que durante la instrucción Bublitz declaró el día 28 de marzo de 2017 estaba en su casa en Puerto Panambí, cuando llegaron Víctor y Pablo Dlugokinski, sus cuñados, quienes se quedaron a almorzar y luego lo invitaron a salir, entre las 16 y 16.30.

“Cuando salimos a dar una vuelta me contaron lo que hicieron, me contaron que habían matado a Olivia Márquez y Sandro Leiva y me pidieron para que les ayude a deshacerse de la moto y Víctor me dijo textualmente: ‘Mirá, gurí, nos mandamos una cagada’, que habían matado a la pareja; me puse nervioso y me dijeron que eso fue entre las 10.30 y las 11.00 de la mañana. Continuó diciendo que ellos llamaron a la pareja a la casa de Víctor, y ahí cuando vinieron los mataron, los enterraron y me indicaron el lugar donde habían escondido las armas, que era una escopeta y una pistola, y me pidieron que yo les ayude a deshacerse de la moto”, indicó Aguirre.

Asimismo, agregó que “por la minuciosidad de los detalles narrados, sólo una persona que ha vivido la situación puede relatar con tanto detalle lo ocurrido ese día”.

La emboscada

Por informes policiales realizados en base a testimonios recogidos en la zona, se determinó antes del mediodía que la pareja estaba en su casa tomando mate e invitaron a una vecina, quien agradeció pero no se quedó porque tenía cosas que hacer.

“Ellos siguieron tomando mate y cocinando, porque hay prueba de que cuando la hija de (Márquez) una de las víctimas, Daiana Mouls, entró a la casa (días después) se encontró con una olla con comida y en el lavadero había baldes con ropas para enjuagar, o sea, a esa hora estaban haciendo los quehaceres de la casa, y esos mismos informes policiales señalan que la pareja salió en la motocicleta tipo 12.30 a 13, con ropa de trabajo, sin cascos -los cuales fueron hallados luego adentro de la casa- lo cual indica que fueron a un lugar cercano, conforme la costumbre del lugar de no llevar casco y hacerlo en cambio cuando salen a la ruta o van a un lugar más lejos”, indicó Aguirre.

Lo cierto es que luego no volvieron a ver a la pareja, lo que llamó la atención de los vecinos.

“Esto quiere decir también que es verdad lo que dijo Bublitz en un tramo de su declaración, que llamaron a la pareja para que vayan a la casa de Víctor. Ellos fueron sin desconfiar nada, eran parientes, los conocían bien, trabajaban para él y compartían eventos sociales. Es altamente probable que haya sido mediante un llamado telefónico, pero no tenemos ese elemento de prueba porque el teléfono de Olivia desapareció y nunca se encontró, el teléfono de Sandro sí, pero el de Olivia nunca fue hallado”, precisó el presidente del Tribunal.

Ensañamiento

Según las pruebas, los implicados citaron a la pareja a la casa del expolicía y los asesinaron.

“No me cabe duda que allí estaban los tres individuos esperando, y allí comenzó el calvario de esta pareja, porque la manera en que los hicieron sufrir previo a recibir la muerte, no tiene ningún tipo de justificación, arrodillados, golpeados; atado Leiva por la espalda con una soga como describe el informe y se ve en fotografías, tenía un gran golpe en el brazo que se observa perfectamente en la placa fotográfica, y Olivia con infinidad de lesiones en su cuerpo, especialmente en sus piernas y prueba de que estuvo arrodillada, y en esa posición fue ejecutada con un certero tiro efectuado con el arma apoyada en la nuca”, se precisa en la sentencia.

Dicha descripción corrobora el ensañamiento contra la pareja, el sufrimiento intencional e innecesario, como se remarca en los fundamentos de la sentencia. “Sandro recibió el disparo desde arriba para abajo, como dice la autopsia, o sea estaba arrodillado, igual que Olivia cuando recibió el disparo”, se agrega.

Con respecto a la declaración de Bublitz, se indica que en varios tramos reveló detalles que de otra manera hubiesen sido más difíciles de esclarecer, sólo que “el mismo pretende colocarse en una situación más favorable y de ventaja respecto a los hermanos Dlugokinski tratando de deslindar su responsabilidad en el hecho, lo mismo que hace Víctor tratando de descargar la responsabilidad en su hermano prófugo”.

“Víctor Dlugokinski declaró en varias oportunidades, también una vez avanzada la investigación, ya con conocimiento de cómo iba avanzando la misma, pretendiendo también colocarse en una situación ventajosa respecto al hecho y, como dije antes, apoyando toda la responsabilidad en su hermano prófugo”, mencionó Aguirre.



Presunto móvil

Con relación a móvil, desde un primer momento se especuló que el doble crimen se perpetró para encubrir las circunstancias del deceso de Ildo Victorino Dlugokinski (58), padre del expolicía, cuyo cadáver se calcinó en el incendió de su vivienda el 25 de marzo del 2017. Tres días después desparecieron Márquez y Leiva.

Incluso, en la instrucción Bublitz dijo que los hermanos Dlugokisnki le confesaron que pergeñaron el doble homicidio porque sospechaban que la pareja mató a su papá, lo que no habría sido más que le excusa que el expolicía le dio a su hermano que entonces residía en Brasil y llegó al país para la inhumaciónde su progenitor.

En tanto, en los fundamentos de la sentencia se cita: “También dijo Dlugokinski que le habían contado que habían visto a las víctimas con bidones de combustible y que por eso sospechaba que las víctimas habían incendiado la vivienda de su padre. Después dice, en su misma declaración, que la vivienda de su padre se prendió fuego por una colilla de cigarrillo”.