Alejandro Sanz: “No estoy bien, estoy triste y cansado”

domingo 28 de mayo de 2023 | 6:00hs.

En una pausa de su tour mundial Sanz en Vivo, Alejandro Sanz publicó un alarmante mensaje en sus redes sociales. El músico viene de tocar en diferentes países de América del Sur, incluidos conciertos en Córdoba, Rosario y cinco sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, y se prepara para encarar el tramo español de la gira. El comienzo está pautado para el 3 de junio en Pamplona y se extenderá hasta comienzos de agosto, cuando volverá a cruzar el charco para presentarse en el resto de América. Sin embargo, un posteo en su cuenta de Twitter alertó a sus fanáticos y encendió las alarmas.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, admitió el cantautor con crudeza. Y continuó con más énfasis en su sentimiento. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Luego, Sanz se refirió a su inminente actuación en tierra española. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó a corazón abierto. Y agregó un mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, cerró.

La publicación causó mucha preocupación entre sus seguidores, que se volcaron con mensajes de apoyo y comprensión para el artista madrileño. Y entre quienes sumaron sus testimonios en el mundo virtual estuvo Karina La Princesita. Una de las cantantes más destacadas de la movida tropical en Argentina, viene publicando mensajes de este tipo en sus redes sociales y en los escenarios, advirtiendo a sus seguidores que no todo es color de rosa en la vida de los artistas.

“Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones , seguramente pasará”, escribió la intérprete de “Con la misma moneda”, junto a un corazón para mandarle sus buenas vibras a Sanz.

En noviembre del año pasado, el cantante español de 56 años ya había contado de estas preocupaciones que lo perturbaban y expresó en Twitter que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música. Como en esta oportunidad, sus fanáticos de todo el mundo se preocuparon por sus palabras y le manifestaron su apoyo.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, señaló en la red social. Sin embargo, el artista anunció que iba a volver a los escenarios. Como dice el refrán “siempre que llovió, paró”.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”, manifestó el popular intérprete. Por último, agregó: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”. Los hechos demostraron que pudo volver a disfrutar de los escenarios y de la música, y es lo que sus fans confían que vuelva a ocurrir en esta oportunidad.