Camila Salazar y su presente como psicóloga

domingo 28 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Camila, la hermana de Luciana Salazar, que saltó a la fama por haber sido parte del elenco de Patito Feo, se encuentra viviendo en Europa. La actriz y modelo se instaló junto a su pareja en el viejo continente. En una entrevista con La Nación, la joven contó que está en Ibiza, trabajando como psicóloga, la carrera que eligió después de alejarse de los medios, e incursionando en el mundo de las criptomonedas.

“Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza”, comentó. Feliz con su nuevo presente viene desarrollando su profesión. “Tengo pacientes argentinos que viven en distintas partes del mundo. Está bueno porque me encontré con un nicho de gente que postergaba hacer terapia porque no se entendían: hablamos el mismo idioma, pero a veces no terminás de conectar, los modismos y la cultura, si bien son parecidos, tienen puntos que son muy diferentes”, concluyó.