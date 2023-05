Chocó y mató a dos amigos hace cinco años, va a juicio este lunes: "Necesitamos que se haga justicia"

sábado 27 de mayo de 2023 | 20:06hs.

Este lunes comenzará el debate oral y público por el delito de homicidio en accidente de tránsito que tendrá en el banquillo de los acusados a Enrique Gabriel Pana (26), quien durante la madrugada del domingo 3 de junio de 2018 y sobre la ruta nacional 105, al mando de un vehículo, atropelló y mató en el acto a Juan Gabriel Mendoza (19) y Víctor Gabriel González (19), amigos desde la infancia y quienes caminaban por la banquina empujando una motocicleta, con deseos de llegar a sus casas.

Será en la sala del Palacio de Justicia, desde las 8 de la mañana, a cargo de un tribunal unipersonal representado por la titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva. La acusación estará a cargo de la fiscal del mismo fuero, María Laura Álvarez.

Fueron citados a declarar los testigos trascendentales de la tragedia que provocó Pana, además del perito accidentológico policial que se ocupó de hacer las pericias aquella madrugada cuando se produjo el siniestro vial. También uniformados que trabajaron en la escena.

De ser hallado culpable Pana enfrenta la posibilidad de una condena máxima de seis años de prisión.

"Espero que haya condena. Quiero que se cumplan las leyes como tiene que ser y salga toda la verdad a la luz porque necesito ponerle un cierre a esta historia dolorosa de mi vida", expresó Vanessa Avellaneda, una reconocida cantante y mamá de Víctor González, reiterando el pedido de acompañamiento que hizo a través de sus redes sociales porque "el dinero no me devolverá a mi hijo, por eso insisto que por su memoria y la de su amigo necesitamos que se haga justicia".

Conducción imprudente y antirreglamentaria

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio Pana "ha realizado maniobras muy peligrosas al conducir cruzándose de carril, realizando zigzagueos, no respetando e ignorando las normas que reglamentan el tránsito, las que se erigen justamente con el de ordenar la circulación vehicular y de los peatones", entre ellas la velocidad con la que transitaba presuntamente en dirección a su vivienda en el barrio Santa Clara I de Garupá al mando de un Chevrolet Agile.

"Circulaba a una velocidad mínima de impacto de 113,55 kilómetros por hora", concluyó el perito en el expediente, lo que contrasta con la declaración del acusado que aseguró que lo hacía "a velocidad crucero a unos 80 kilómetros por hora. No habíamos tomado nada".

En su defensa Pana también declaró que aquella madrugada había mucha neblina pero los testigos que se movilizaban en otros automóviles aseguraron lo contrario y ratificaron que los constantes zigzagueos entre carriles finalizaron con el impacto desde atrás a las víctimas fatales. "La ruta se encontraba seca y limpia", expone el informe pericial.

Sobre los amigos, se supo que regresaban a Posadas después de haber participado en un encuentro de motoqueros en la ciudad de Apóstoles, pero como pincharon un neumático, ambos caminaban empujando la moto cuando fueron alcanzados por el automovilista que los atropelló desde atrás sin darle posibilidades de reacción. Múltiples fracturas de cráneo y columna fueron determinantes en sus decesos, consta en el informe de los forenses a cargo de las autopsias.

"El hecho no constituía un evento imprevisible, con prudencia podía haberse evitado", afirmó el fiscal de Instrucción, marcando que a su criterio -después de valorar testimonios y elementos de prueba- Pana "realizó maniobras imprudentes, antirreglamentarias" y como consecuencia "embistió y causó el deceso de dos personas".

"Una parte de mi vida también murió aquella madrugada"

"El lunes voy a ver por primera vez la cara del hombre que mató a mi hijo y a su amigo, porque nunca lo vi en razón de que ninguna de las dos familias tuvimos ni siquiera el pésame", lamentó Avellaneda, recordando que Pana estuvo detenido alrededor de ocho meses y luego fue liberado bajo caución supeditado a la causa que seguía su proceso investigativo.

"Pido a todos que me acompañen, no me dejen sola, siento que mi fuerza es mi familia, el entorno, las amistades, nadie está preparado para un momento así", apuntó y admitió que tiene miedo "de escuchar cosas que sé que me va a costar mucho asimilar porque nunca más volví al sitio del accidente, no vi fotos de los chicos luego del hecho. Busco recordarlos de la mejor manera; a mi hijo con su sonrisa, con su voz y cantando, porque siempre me acompañaba".

"Confío que las personas que van a estar a cargo del debate harán lo correcto y pido a Dios que los guíe para que tengan sabiduría al momento de dictar sentencia", dijo Avellaneda, acotando que "no tengo odio ni rencor contra este hombre (por Pana) pero espero que si es condenado cumpla como debe ser, en la prisión, y si no se merece nada, lo voy a entender, pero que sea un proceso marcado por la verdad y de manera correcta como me enseñaron mis padres".

Finalmente dijo entender que "existen tres familias destrozadas" porque "seguramente tiene un papá, una mamá, hermanos también afectados, pero mi hijo no volverá nunca más". En ese contexto desea "que hagan cumplir las leyes, solamente pido verdad y con la mano en el corazón, que se haga justicia".