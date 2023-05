Caso Scher: expareja amplió denuncia ante la Justicia y apuntó a un familiar

sábado 27 de mayo de 2023 | 5:00hs.

A más de cinco años de la misteriosa desaparición de Delia Nancy Scher (50), quien fue vista por última vez en diciembre de 2017 en Jardín América y cuyo caso tuvo durante el correr de los años varias hipótesis pero ninguna certeza firme de lo que pudo haber pasado con el paradero de la mujer, quien fuera su esposo hasta el momento del inesperado alejamiento se presentó recientemente ante la Justicia para radicar una ampliación de denuncia.

En esa primera presentación realizada a fines de marzo pasado, César Raúl Scher sostuvo que tiene datos y sospechas que podrían reactivar la investigación para esclarecer lo sucedido con su esposa y que apuntaría a un familiar de Nancy.

A raíz de esta novedad, desde el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, habían fijado una audiencia de declaración testimonial con Reis para mediados de esta última semana y en donde se esperaba que el hombre pudiera aportar los nuevos detalles que tiene para presentar a la Justicia.

Aunque esta diligencia tuvo que posponerse para la primera semana de junio debido al asueto administrativo que el Poder Judicial de la provincia fijó el último miércoles por al fallecimiento de la ministra del Superior Tribunal de Justicia y exfiscal, Liliana Picazo.

Según indicaron fuentes confiables a este matutino, más allá de esta novedad que podría ser importante para reflotar la pesquisa, el expediente siguió indagando durante los últimos meses en distintos aspectos que también podrían ser claves para establecer nuevas líneas investigativas. Y que de confirmarse, derivarían en la incorporación de nuevas testimoniales de sustento para el expediente.

Misterio

De acuerdo a lo que consta en la causa judicial que investiga el caso se sospecha que Scher habría salido de su casa entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de noviembre de 2017. Lo siguiente que consta es que 16 días más tarde de haber sido vista por última vez, es decir, el 13 de diciembre de 2017, Pedro Reis hizo una denuncia por abandono de hogar y su primera versión fue que su pareja se había fugado con un hombre al que conoció a través de las redes sociales.

Mientras que cuatro días después a la presentación del marido, el hermano de la mujer, César Scher, radicó una denuncia por la desaparición pero apuntó directamente a su cuñado como posible responsable. Y fue quien posteriormente encabezó las marchas por pedido de celeridad en la investigación y rápido esclarecimiento.

En torno a las sospechas de un posible caso de homicidio, el 27 de diciembre la Justicia ordenó un allanamiento en la casa donde la pareja vivió durante muchos años, donde se incautaron teléfonos celulares y computadoras de la desaparecida. También hicieron pruebas de luminol, sin resultados positivos para sangre humana y revisaron un pozo, que estaba vacío.

Llamativamente luego del operativo Reis cambió radicalmente su versión y aseguró que en realidad Delia fue secuestrada en Misiones, pero se desdijo cuando tuvo que declarar como testigo sospechoso ante el juez Roberto Sena, quien decidió inhibir sus bienes y frenar con eso la intención que tenía de vender la propiedad en la que vivía con la desaparecida, situada sobre avenida Antártida Argentina casi San Martín de Jardín América.

Respecto al análisis del teléfono celular y la computadora de la mujer, fuentes judiciales afirmaron que no develaron contactos con otros hombres, tal como había señalado inicialmente Reis y en paralelo se confirmó que sí Delia salió del país, no lo hizo por un paso habilitado porque su identidad no fue detectada en los registros oficiales de Migraciones.

En ese contexto las hipótesis siempre fueron tres y giraron en torno a la presunta salida voluntaria del hogar por conflictos que podrían ser familiares, lo que no se pudo probar y en un momento también apareció la posibilidad del secuestro abonado por el concubino, que después se desdijo. La tercera, por las contradicciones señaladas, apuntó ineludiblemente hacia la posibilidad de un asesinato que se terminó debilitando por la falta de resultados concluyentes en la investigación.

Restos óseos

En marzo del 2019, cuando se cumplió un año y cuatro meses de la desaparición de Delia, un dato anónimo potenció las esperanzas de encontrarla. Una persona aseguró haberla visto en una propiedad de la calle Ecuador de Jardín América que supuestamente era utilizada como prostíbulo, aunque con fachada de bailanta. En ese lugar tampoco encontraron pistas del posible paso o estadía de la mujer.

Dos meses después, en una propiedad lindante, también por calle Ecuador, un hombre encontró un envoltorio con presuntos huesos y restos humanos. De acuerdo a ese vecino se trataba de los brazos de una persona adulta y restos de cabellos.

Primero se pensó que podrían ser de Delia aunque las pericias del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial lo descartaron. El cotejo genético no coincidió con la mujer buscada.

Poco tiempo después el dueño de la propiedad mencionada denunció que desconocidos incendiaron parte de la estructura, desconociendo la intencionalidad.

En tanto, en noviembre del 2019, en una casa en construcción de la misma propiedad encontraron más restos humanos junto a una cadenita con un dije que tenía grabado el nombre de la desaparecida, aunque después de ser analizados también fueron descartados como los de la mujer buscada.