Ceci moya y su mirada del proceso de reinvención

sábado 27 de mayo de 2023 | 6:08hs.

Ceci Moya está de vuelta y estrena hoy single, videoclip, presentación con la banda Perro en Cine. Si bien la cita es hoy en Casa Matriz (General Paz 2455), también se podrá seguir a distancia, por streaming, el estreno en plataformas.

El regreso se da de la mano de Reset, una canción que cobró vida en plena pandemia y tras el ‘reinicio’ que significó todo ese momento.

El single fue seleccionado por el concurso Proyecto Disco 2022 -organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- y así tuvo producción y grabación en Estudio Urbano (Caba).

Por otro lado, el videoclip fue dirigido por Sandra Grossi, con producción de Natalia Chávez e interpretado por la bailarina India Pernigotti. Se rodó en el antiguo casco de la Estancia Santa Inés.

“Uno va mutando con respecto a los estilos musicales, el sonido de banda adquiere otra dimensión, pero el trabajo de la canción siempre está. Mi propuesta siempre es la canción como género”, definió la artista sobre su trayectoria cancionera.

Perro en Cine, la prolífica banda que la acompañará en el show de estreno de hoy, está integrada por Guillermo O’Connor (guitarra), Aníbal Serenelli (batería), Leandro Yahni (teclados) y Daniel Zeballo (bajo).

Moya vivió unos seis años en Rosario y en 2021 se volvió a instalar en su natal Misiones. En ese contexto surgió Reset.

“Es una canción de las más nuevas, que compuse justamente al volverme de Rosario. Tiene un poco que ver con ese movimiento de dejar cosas que ya cumplieron su ciclo y volver, una forma de estar despojada, de reininciar”, explicó la artista en Radioactiva.

Tal como reveló la virtuosa compositora, en principio será la presentación de este single aunque reconoció que tiene “un montón de material como para sacar un disco nuevo”.

“Creo que por el momento lo vamos a hacer como una sesión en vivo. Cuando fue la pandemia pude sacar un material que fue cortito porque me quedó trunco, alcanzamos a grabar sólo tres canciones y justo se paró todo y me parece que esta canción va a ser un momento bisagra entre un momento y otro. Entonces me gusta que quede así como una capsulita sola y probablemente después salga una sesión en vivo con la banda”, manifestó Moya.

Exploradora de la canción y la poesía, junto a su hermano Emi Moya continúan el proyecto Moya Moya, que tiene un despliegue audiovisual interesante.

“Tenemos un segundo disco que está ahí a punto de salir, que le faltan unos últimos retoques”, anunció Ceci.

Nuestra Señora de la Humedad, su primer álbum solista en el 2012, y Primer movimiento, en el 2020. siempre experimentando en la canción y fusionando sonidos acústicos con elementos más electrónicos como sintetizadores.

Multifacética, ha creado universos sonoros para el cine, teatro y otras propuestas como la de la apertura del reciente festival Multiversos.

Por más artistas mujeres

En esa línea, la cantautora que forma parte de Músicas Unidas de Misiones, destacó que los videoclips que se crearon en base a sus canciones, fueron realizados por equipos técnicos femeninos. “Para mí eso es un un gran logro y me encanta que sea así y bueno se dio, teniendo en cuenta que el trabajo independiente siempre es de bajo presupuesto y remándola, pero siempre hay gente que colabora mucho”, destacó.

Con la ley de cupo femenino, entendió que ha habido un avance pero que todavía falta mucho camino por desandar. “Yo creo que se ha se ha logrado un poco de espacio, pero falta muchísimo, seguimos en la lucha”, comenzó revelando.

“Creo que la ley de cupo ayuda, pero todavía ni siquiera el mecanismo de la ley logra una equidad real. Si bien es un puntapié y un pasito y nos ayuda muchísimo, de hecho nos cambió un montón las posibilidades de trabajo, falta todavía. Hay muchísimos espacios en los que no se logra la equidad en los escenarios no sólo porque no se quiere, sino porque el camino es mucho más hacia atrás. Es poder generar que las mujeres también nos veamos como posibles instrumentistas, como posibles cantantes y de trabajar de eso no?” definió Moya, alentando a la formación musical desde edades tempranas.

“Formar esa idea para que podamos estudiar instrumentos, podamos dedicarnos a eso porque llega un punto en que decís por qué habrá tantos bajistas y no hay tantas bajistas. Entonces pienso que hay que formar desde edades tempranas, y que todo eso de a poquito se va ir cambiando”, sentenció.

Con esa potencia en su expresar, un sonido impecable y cierto aire sentimental en sus melodías y letras, Moya develará hoy su última creación de la mano de esta virtuosa banda.

Al revelar por qué Perro de Cine, contó: “Me gustó la idea de jugar con eso de sacar alguna frase de una canción. Les tiré algunas opciones a la banda y ellos se identificaron con ese nombre”.

“Me parece que esta bueno, tiene que ver con la canción Ceremonias, aunque no sé que significa, la calma para mí”, cerró Moya, manteniendo ese espíritu de lucha que se expresa contundente con melodías de suave canción.