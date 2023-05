Molly Manning Walker premiada en Cannes

sábado 27 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La actriz y realizador británica Molly Manning Walker ganó ayer con su filme “How to Have Sex”, el Premio Un Certain Regard, que distingue el cine más novedoso y arriesgado de sección oficial del Festival de Cannes.

Un jurado presidido por el actor norteamericano John C Reilly destacó el valor de la película y entregó otros cinco lauros.

Entre ellos el Premio New Voice para “Augure” de Baloji; el Premio Ensamble, que distingue a todo el equipo de la película incluidos actores y actrices, para “Crowrá”, de João Salaviza & Renée Nader Messora, el premio Freedom para “Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani; el premio a la Mejor Dirección para Asmae El Moudir por “The Mother of all Lies” y el Premio del Jurado para “Les Meutes”, de Kamal Lazraq.