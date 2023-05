Qué se sabe de la nueva pandemia anunciada por la OMS

Ya han pasado poco más de 3 años desde la declaración de confinamiento por la pandemia de Covid-19 en 2020. Aunque parece que está superado este problema de salud a nivel global, las pandemias seguirán llegando, con otras formas y otros nombres. Y ante eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la nueva pandemia será peor.

La organización internacional referente en salud ha advertido de la llegada de “otro patógeno emergente” incluso más potente que el coronavirus.

¿Qué se sabe de esta nueva pandemia aún más mortal?

El acto de apertura de la 76ª Asamblea Mundial de la Salud ha comenzado con un mensaje para nada esperanzador. “Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa”, ha anunciado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

We need @WHO Member States to deliver the #PandemicAccord on time, as a generational commitment. The next pandemic will not wait for us. We must be ready. #WHA76https://t.co/IUMnYEtZH8 pic.twitter.com/KwwRbT8CIv