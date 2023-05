Nicki Nicole estrenó Alma, su tercer disco: “Tiene mucho de lo que soy”

viernes 26 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Nicki Nicole estrenó ‘Alma’, su tercer disco de estudio, con grandes colaboraciones como Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A, y en donde su espíritu curioso e inquieto está presente con una interesante mezcla de géneros. A su vez, afloran sus sentimientos más profundos, con canciones que reflejan su costado más personal.

“Es un disco donde no hablo de una sola cosa. Son muchas al mismo tiempo”, aclaró Nicki Nicole a La Viola, pocas horas antes de la salida del esperado material. La cantante rosarina se mostró segura con su realización. “Estoy contenta. Quedó increíble. Recién lo pudimos escuchar junto a unos fans y estaban contentos con los temas. Se me fueron los nervios”.

“Estas canciones tienen mucho de lo que soy. Creo que soy varias cosas al mismo tiempo. Tienen algo que me define: un día me encanta hacer una cumbia con Los Ángeles Azules y al otro una balada como pasó con ‘Plegarias’. Un álbum me tiene que representar y por eso mezclé muchos estilos”, reflexionó.

Uno de los primeros temas que pudimos conocer del disco fue “Dispara” con la participación de Milo J. “Es un temazo que la rompió mal”, destaca Nicki con satisfacción.