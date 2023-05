San Pedro se vistió de celeste y blanco para honrar el legado de la Revolución de Mayo

jueves 25 de mayo de 2023 | 18:16hs.

En San Pedro, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió la celebración del 213° aniversario de la Revolución de Mayo. Así, Misiones celebró el 25 de Mayo con desfile de fuerzas militares, organizaciones civiles y 1300 alumnos de establecimientos educativos de la comuna y un tedeum religioso oficiado por el obispo Nicolás Baisi.

Entre las actividades de la jornada destacan la exhibición aérea de paracaidistas y los espectáculos musicales que amenizaron el festejo patrio al finalizar el acto protocolar.

En el acto, el mandatario agradeció al pueblo de San Pedro por el recibimiento en un día tan especial para la Argentina. Destacó la importancia de honrar a los próceres de la Revolución de Mayo y los Héroes de Malvinas, sobre todo para reafirmar los valores de la patria y consolidar la democracia. Asimismo, instó a seguir reafirmando los valores de la patria que año tras año van pasando de generación en generación, “son valores que no envejecen y no peinan canas. Al contrario, cuantos más años pasan, más se consolida nuestra patria, más se consolida nuestra Nación argentina, más se consolida el amor y el afecto de nuestro pueblo y de nuestra gente. Por eso, ante los tiempos nuevos y los nuevos desafíos que tenemos, este acto en particular es tan revolucionario para nuestro pueblo, país y gente”.

“A medida que pasan los años tenemos la oportunidad de reivindicar la gesta patriótica de Mayo, a la que debemos honrar con este tipo de actos y de actividades, pero también día a día, con nuestros jóvenes y niños. Hoy honramos a los Héroes de Mayo, reafirmamos una Argentina libre, justa y solidaria desde San Pedro, uno de los lugares donde día a día se reivindica la soberanía nacional”, resaltó.

Entre los asistentes al evento estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Arce; el vicepresidente 1° de la Cámara de Representantes de Misiones, Hugo Passalacqua; ministros del Gabinete provincial, diputados provinciales; autoridades legislativas, titulares de organismos provinciales, autoridades de Fuerzas de Seguridad de la provincia e intendentes de la zona.