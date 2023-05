"No podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales", planteó Cristina

jueves 25 de mayo de 2023 | 17:09hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la única oradora en el acto que el Frente de Todos (FdT) realiza en Plaza de Mayo por el 20 aniversario de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner.

En el comienzo de su discurso, ante una Plaza de Mayo colmada de manifestantes, Cristina Fernández se refirió a los primeros pasos del gobierno de Néstor y recordó que "cuando él llegó el Estado era chiquitito, pero la deuda externa era grande".

"Cuando se cayó esa falsa dolarización de los noventa, esta Plaza estalló", recordó la exmandataria, quien en la misma línea recordó que "cuando llegó Néstor jubilarse no era un derecho".

En ese contexto Cristina afirmó que "es necesario que llevemos este mensaje a todos los rincones de la patria. Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los cuales se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz".

Agregó que "es necesario que llevemos a cada escuela, barrio, comercio, calle, que cuando él llegó era así de chiquito el Estado y la deuda era así de grande", reiteró.

La vicepresidenta afirmó además que Néstor Kirchner "sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad".

"No es pecado pagar buenos salarios, al contrario", continuó Cristina Fernández ante una multitud en la Plaza de Mayo que, pese a la lluvia, se mostraba colmada, y recordó que "en mi segundo gobierno fue cuando la gente ganó más plata".

También se refirió a la grave situación económica que atraviesa el país al asegurar que "no podemos seguir atados a que llueva o que salga el sol", dijo, en referencia a la sequía.

"Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología", continuó la actual vicepresidenta.

"Esta es la discusión que necesitamos los argentinos y no las boludeces que escuchamos todos los días por la televisión", planteó y acotó que "si no logramos que el programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan".

Además, pidió al FMI que "dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima".

"Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta", afirmó la vicepresidenta.

En otro tramo volvió a diferenciarse de la gestión del presidente Alberto Fernández, aunque señaló que su gobierno es "infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de (Mauricio) Macri".

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos", subrayó y fonalmente enfatizó: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".