Se presentará formalmente Ta-té-Ti, el libro infantil del té Argentino

jueves 25 de mayo de 2023 | 15:39hs.

En el marco de la Expo Té, que se realiza en la ciudad de Posadas, la apostoleña Avelina Vizcaychipi presentará el libro infantil del té Argentino. Será en el Centro del Conocimiento a las 18.30 de esta jornada.

Vizcaychipi contó que el material tuvo sus inicios una tarde que fui a visitar a don Federico Spaciuk y su esposa, Alba Hnatiuk de Spaciuk (Mincha).

"Recién empezaba mi primer carrera de turismo y ellos me contaron la historia del primer plantador de té de la Argentina, hasta me dieron copias de los papeles que daban constancia de ello. Pasó mucho tiempo y un día haciendo relevamientos de turismo religioso conocí la casa de los hermanos Hnatiuk en Tres Capones", relató y acotó en esa línea que "cuando arranqué con Cachapé Viajero TV pude contar todo lo que me habían enseñado frente a las cámaras. Ese programa se difundió por YouTube y así recibí un día la llamada de Jorge Cheroki quién me pidió que siga difundiendo".

"El año pasado logramos hacer un homenaje en plena Fiesta Nacional del Té y este es el paso siguiente, haber concretado el libro con siete cuentos donde aparecen variadas historias y personajes que hacen al té de nuestra región", sintetizó.

Sobre el material, Vizcaychipi contó que "tiene la particularidad de estar relacionado con las materias de la educación del nivel primario", ejemplificando que "el primer cuento se relaciona íntegramente con los continentes, los niños aprenden geografía y todo el viaje del té hasta que llega a su taza".

"Estoy muy orgullosa por el apoyo de muchísima gente que confió en mí para esta tarea, son muchos los protagonistas", destacó.