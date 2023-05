De Francia a Misiones con el fin de criar cabras

jueves 25 de mayo de 2023 | 11:15hs.

Frederic Boulay le propuso a su hija de 10 años, cambiar de país y de aire. Apostar a un nuevo continente y aprender un nuevo idioma. Su vida desde el 2009 cambió para siempre. ¿Me acompañas?”, le preguntó un día, “Si papi, te sigo”, respondió la pequeña y con ese empujoncito ambos dejaron su vida en Francia para instalarse en Misiones.

La decisión no era fácil porque había que empezar de cero en un lugar completamente diferente a lo que estaban acostumbrados, pero era algo que tenía rondando en su cabeza desde hacía mucho tiempo.

En diálogo con TN, el hombre se mostró muy agradecido de la respuesta de su hija, y asegura que si ella le hubiera dicho que no, estarían viviendo en francia todavía.

Rincones misioneron que enamoran

Hace 14 años llegó al país y recorrió varias provincias, pero la provincia de Misiones o cautivó. Boulay recordó: “Sin saber por qué, Argentina estaba inscripta en mi memoria, pero recién en septiembre de 2009 tuve la salida económica para viajar. Quemé la plata de una camioneta en Buenos Aires a modo de obligar a quedarme. Estuve en todo el norte pero elegí Misiones por una corazonada”.

Desde aquel momento, buscó la manera de apostar en nuestro territorio porque tenía un objetivo: “Venir a disfrutar la vida trabajando en algo”. No sabía exactamente en qué, pero con el paso del tiempo y el arduo trabajo de investigación que llevó a cabo el francés, descubrió su pasión de la mano de los lugareños que lo orientaron en su deseo.

Apostando a emprender y aprender

A fines de 2010, comenzó a sembrar mamón (papaya) en Oberá y no fue lo que esperaba: “Fueron dos años de sufrimiento. No tenía afinidad con el producto”, admitió entre risas. Para el 2012, decidió volcarse al maracuyá y esta vez sí funcionó. Trabajó con la fruta durante varios años hasta que una misionera lo enamoró y se casó. Ambos se mudaron a la ciudad de Posadas por motivos laborales, vendieron su chacra y empezaron una nueva vida.

Finalmente, se ubicaron en Santa Ana y descubrieron otro panorama; decidió lanzarse a criar cerdos y cabras para comercializar productos derivados de ellos.

Según el hombre de 60 años, en la nueva chacra había gente que maltrataba a los cerdos. Ante esta situación, propuso comenzar de nuevo con otros animales para que tengan una crianza mejor.

Algunos de los productos que comercializa. (Foto: Gentileza Frederic Boulay)

Entre Francia y Argentina

En 2019, llegaron los primeros cerdos y se comenzó a vender carne cruda envasada al vacío, carne curada, chorizos y ahumados. Recién en 2021 consiguieron las cabras con cuya leche producen quesos de receta francesa, dulce de leche argentino y otros derivados.

“Empezamos con cerdos pero tuvimos la posibilidad de tener cabras, que era lo que teníamos ganas de hacer, y en ambos casos el bienestar es esencial. Queremos que vivan como reyes, que la pasen bien acá”, explicó y agregó que andan por todo el espacio verde sin restricciones.

Por otro lado, desde su perspectiva, afirmó que falta gente con oficio y que emprenda cosas nuevas en el país: “Mis padres entraron en una empresa y permanecieron en ella toda su vida. Cambiar de trabajo allá era muy mal visto, por eso me criaron para que yo hiciera lo que a mí me pareciera bien y por eso me gusta buscar otras cosas. Pero acá veo que la mayoría solo busca asegurarse un salario sin ser uno mismo. Las autoridades deberían incentivar a los jóvenes a despertar la curiosidad para emprender”.

“Me encanta este país. Critico porque me gusta mucho y porque merecen estar mejor. Habría que dejar de copiar y compararse con los países desarrollados y buscar otro camino”, manifestó.

“Me gustaría que otros lo puedan hacer, que mi historia aliente a gente que esté por dar el paso. Migrar hoy es mucho más fácil y vale la pena”, cerró.