De vuelta a casa para formarse en la lucha contra la leucemia

jueves 25 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Rosario Rivero es posadeña, en 2010 se graduó como bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

Consciente de su formación académica y experiencia laboral en centros de salud locales, en 2014 decidió radicarse en Rosario, Santa Fe, para seguir aprendiendo y desarrollar su carrera profesional.

Hoy es especialista en Hematología por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y forma parte del equipo de profesionales que integran el Laboratorio de Citometría de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de dicha universidad, inaugurado en marzo de este año.

Sin embargo, la profesional decidió volver a Misiones para poder realizar una rotación y formarse en el área de Citometría de Flujo, par así obtener los conocimientos para aplicarlos en el estudio de leucemias, linfomas en base a diversas muestras de médula ósea, sangre periférica y ganglios.

La docente a cargo de la rotación de Rivero fue la bioquímica Bibiana Martín Talavera, de la cátedra Fisiopatología Humana de Exactas y referente en Citometría de Flujo en la tierra colorada tras formarse en la Universidad de Salamanca, España.

Durante su estadía en Posadas, que se extendió por un mes, Rivero se explayó sobre la experiencia lograda.

“Desde el año pasado formo parte de un equipo de trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Ingresé por concurso, somos dos bioquímicas a cargo de los estudios de citometría. Con esto, de algún modo se concreta un anhelo de hace muchos años, porque siempre quise formarme en citometría. Es un sueño hecho realidad”, contó la misionera.

A la hora de seguir adelante con su formación profesional le ofrecieron diversas opciones entre las que se encontraban Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, señaló que lo primero que hizo fue llamar a la docente Martín. Talavera. “Incluso la empresa Becton Dickinson Argentina, que instaló el citómetro la recomendó, porque ella es referente en esta área”, explicó sobre por qué la balanza se inclinó hacia Misiones.

“Cuando la profesora me dijo que era viable realmente fue muy positivo, porque yo soy de la Unam, conozco a los profesionales y eso es muy importante a la hora de insertarse en un lugar, aunque sea por un breve tiempo, para aprender una técnica”, resaltó.

Luego acotó que fue un gran desafío y enorme felicidad volver a Posadas, “a la facultad donde me formé, para seguir aprendiendo. Aquí están los profesores y colegas que conocí mientras cursaba, así que es realmente un gusto poder venir y aprender de y con ellos”.

Según explicó, la formación la desarrolló en la red de laboratorios Cebac. “Allí se analizan y procesan las muestras de médula ósea y periféricas, y luego los datos los voy procesando desde una computadora estándar, con un software específico”.

Consultada sobre el grado de formación y aprendizaje que logró en la universidad pública misionera, reflejó: “En toda mi experiencia laboral tanto acá en Posadas, como en el Hospital Ramón Madariaga, en el Cebac y como ayudante en la cátedra de Bioquímica Clínica II de nuestra facultad, como en Rosario, donde trabajé en áreas de serología y banco de sangre, entre otras, me doy cuenta del nivel de la formación que tenemos cuando salimos de acá. Siento que los graduados de la Unam no tenemos nada que envidiarle a profesionales de otras universidades”, dijo y cerró: “Es realmente un gusto poder volver a la casa donde me formé para seguir aprendiendo. En Posadas está mi familia, y es una oportunidad para ver a mi mamá. Pero también aquí están los profesores y colegas que conocí mientras cursaba, así que es realmente un gusto poder venir y aprender de y con ellos”.

Por último, desde la Unam contaron que se logró firmar un acuerdo con la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y sentar precedentes a nivel institucional. “Esto abre la posibilidad a formalizar este tipo de actividades, para que profesionales de otras universidades e instituciones externas a la Unam puedan desarrollar su formación en nuestra facultad, bajo la modalidad comisión de estudios o afines”, indicaron.