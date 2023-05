Intensas reuniones y críticas para evitar el default en EE.UU.

jueves 25 de mayo de 2023 | 6:02hs.

La senadora Ocasio Cortez dice que McCarthy no tiene los votos republicanos.

Aunque no cede en sus reclamos a la Casa Blanca, el senador republicano Kevin McCarthy afirmó ayer que tenía esperanzas de que haya avances en las próximas horas en las negociaciones sobre las condiciones republicanas para elevar el techo de la deuda pública federal.

McCarthy (quien tiene una frágil mayoría en la Cámara de Representantes (222 a 213) , indicó que sus negociadores y los de la Casa Blanca volvían a reunirse ayer, esta vez en la mansión presidencial. Pero, insistió en que cualquier acuerdo debe permitir que el gasto público federal sea menor al vigente y no incluya la imposición de nuevas contribuciones.

“No vamos a caer en un impago”, dijo McCarthy, en una conferencia de prensa en el Capitolio, luego de haber dicho el martes que la única concesión que pueden hacer los republicanos es elevar el techo de la deuda pública federal.

El presidente Joe Biden, la secretaria Yellen y expertos han advertido que un impago en la deuda puede generar una recesión económica, provocar miles de despidos, además de retrasar pagos de asistencia social y nómina.

Legisladores demócratas, incluida la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), pusieron en duda que McCarthy pueda tener los votos en su conferencia para cualquier acuerdo con la Casa Blanca, por lo que requerirá de los demócratas para aprobarlo.

Además, denunciaron que McCarthy y sus caucus (asambleas) quieran “tomar de rehén” la deuda pública al juntarla con el debate de presupuesto, que de todos modos será necesario tener este verano.

“No tiene los votos para su propuesta actual en el Senado. No tiene los votos en la Cámara. Ni siquiera tiene los votos en ‘su propio partido’”, indicó Ocasio Cortez, en torno al líder cameral republicano. McCarthy sostuvo que siempre le subestiman y dijo que los demócratas del Senado - con una mayoría 51 a 49 que no les permite tomar decisiones por sí mismos-, no han podido tampoco aprobar una legislación.