Adiós a Tina Turner, la gran e intensa estrella del rock

jueves 25 de mayo de 2023 | 6:00hs.

A los 83 años, ayer murió Tina Turner, una leyenda del rock. La cantante, que padeció una larga enfermedad, estaba en su casa en Kusnacht, cerca de Suiza. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, expresó un comunicado difundido por su representante.

Más tarde, las redes oficiales de la artista confirmaron la noticia: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. En 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal y en 2017 debió someterse a un trasplante de riñón. Estaba alejada del mundo de la música y aseguraba dedicarse de lleno al budismo para hallar paz espiritual.

A pesar de los peores dolores

Hay varias imágenes icónicas de Tina. Las ciudades principales de su país, o las giras interminables por Europa. Noches memorables de Wembley, el Madison Square Garden, el Staples Center y otros escenarios. El canto y el baile, sacudiendo multitudes.

Era la Tina que se había reinventado luego de los triunfos iniciales, con temas como Orgullosa Mary. Luego llegaron hits como What’s Love Go to Do with It y The Best, dejando atrás los dolores del dúo Ike & Tina.

Luego llegaría el último casamiento y el retiro a un bucólico paisaje suizo. “La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de mis hijos y otros miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, había definido a sí misma en sus memorias.

Turner vendió más de 100 millones de copias de sus discos –algunas estadísticas hasta mencionan el doble- pero su fortuna, que se estima hoy en 250 millones de dólares se cimentó en las giras. También ganó 12 grammys y se anotó en la lista de superestrellas que acaban de negociar la venta de sus catálogos musicales.

Hoy, el mundo entero la despide.