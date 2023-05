Murió Tina Turner a los 83 años: "El mundo pierde una leyenda"

miércoles 24 de mayo de 2023 | 17:06hs.

Tina Turner murió este miércoles a los 83 años, según confirmó su representante en un comunicado que se conoció rápidamente en todo el mundo. "Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)", se afirmó y mencionó que "con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir".

Turner llevaba retirada desde hacía años y sufría un cáncer intestinal, diagnosticado en 2016. Había recibido un trasplante de riñón en 2017.

Sobre su trascendente carrera musical, comenzó en la década de 1950 durante los primeros años del "rock and roll" y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

En el video de su canción "What's Love Got to Do with It", que encabezó las listas de éxitos y en la que llamó al amor una "emoción de segunda mano", Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras paseaba por las calles de Nueva York con su cabello teñido de rubio y vistiendo una chaqueta de mezclilla, minifalda y tacones de aguja.

Con su gusto por la experimentación musical y las baladas, Turner se integró a la perfección en un panorama pop de los años 80' en el que los fans valoraban los sonidos producidos electrónicamente y despreciaban el idealismo de la era hippie.

Ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980, un periodo en que llevó una docena de canciones a los Top 40, incluyendo "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me". Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, una de las audiencias más grandes de recitales para un solo artista.

Para entonces, Turner ya había dejado atrás su matrimonio con el guitarrista Ike Turner, que duró una década. La superestrella, después, habló sobre el abuso que sufrió por parte de su ex esposo durante su relación marital y musical en las décadas de 1960 y 1970. Se refirió a magulladuras en labios y ojos, su mandíbula rota y otras lesiones que la enviaron repetidamente a la sala de emergencias.

Ciudadana Suiza

Después de dejar a su esposo Turner pasó años luchando por recuperar el protagonismo, lanzando álbumes en solitario y sencillos que fracasaron y tocando en conferencias corporativas.

En 1980, conoció al manager Roger Davies, un ejecutivo musical australiano que pasó a trabajar con la cantante durante tres décadas. Esta asociación la llevó al número 1 con "What's Love Got to Do With It". Luego, en 1984, su álbum "Private Dancer" la colocó en la cima de las listas.

"Private Dancer" se convirtió en el álbum con más ventas de Turner, la piedra angular de una carrera que la llevó a vender más de 200 millones de discos en total.

En 1985, Turner conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach, quien se convirtió en su socio y en 1988 se mudó a Londres, comenzando una residencia de décadas en Europa.

Lanzó dos álbumes de estudio en la década de 1990 que se vendieron bien, especialmente en Europa, grabó el tema principal de la película de Bond de 1995 "GoldenEye" y realizó una exitosa gira mundial en 2008 y 2009.

Después de eso, se retiró del mundo del espectáculo. Se casó con Bach, renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadana suiza.

Luchó contra una serie de problemas de salud después de jubilarse y en 2018 enfrentó una tragedia familiar cuando su hijo mayor, Craig, se quitó la vida a los 59 años en Los Ángeles. Su hijo menor, Ronnie, murió en diciembre de 2022.