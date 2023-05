La última obra del recordado Ole Kowalski: rescató del olvido el antiguo Oldsmobile de Ramón Ayala

miércoles 24 de mayo de 2023 | 15:59hs.

El antiguo Oldsmobile eléctrico de Ramón Ayala, con el que durante años recorrió cientos de kilómetros tanto en Argentina como en Paraguay, pero sobre todo los polvorientos caminos de Misiones, fue puesto a resguardo en el estacionamiento subterráneo de la plaza seca del Centro del Conocimiento. Rescatarlo del espacio donde estaba depositado, a la intemperie y a merced de los efectos del cambiante clima misionero, fue idea del fallecido Alejandro "Ole" Kowalski, hace alrededor de tres años y finalmente, llevada a cabo por otro músico, Joslo Schuap, actual ministro de Cultura de la provincia.

Se trata de una reliquia importada que sigue perteneciendo al reconocido cantautor y a su familia, pero se pretende darle un significado distinto al de un bien material. "Es un auto, sí, es cierto, pero en ese auto viajó Ramón Ayala. Con ese auto recorrió caminos junto a su amor, Teresa, y con mucho cariño lo ponemos a resguardo", explicó Joselo.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radiaoctiva 100.7), Schuapp contó que "estuvo resguardado bajo techo durante tres años hasta que ayer, por pedido del dueño le hemos cambiado las cubiertas, lustrado, pulido y pusimos una cobertura, porque va a seguir en el estacionamiento subterráneo del Centro del Conocimiento".

Dando más detalles sobre el vehículo, apuntó que "Ramón (Ayala) lo trajo desde Iquique (Chile) en aquella época cuando se compraban los autos a Estados Unidos y entraban por Chile con destino Paraguay, por eso aún tiene colocada la patente del vecino país", y agregó: "Ramón vivía aquellos años entre Paraguay y Buenos Aires, pero cuando estaba en Posadas siempre hacía base en lo de su amigo, José Luis "Kuki" Coll. El auto, cuando murió Kuki, quedó en un estacionamiento donde le pegaba la lluvia, la helada, el sol, el polvo y se iba a terminar arruinando del todo".

"Lo que hicimos nosotros fue rescatarlo del olvido, con Ole Kowalski, que me para buscar el auto de Ramón con una grúa del municipio, hace tres años. No fue fácil, pero después de moverlo de aquel sitio le pedimos permiso a Claudia Gauto, presidenta del Parque del Conocimiento, que nos dejara estacionarlo bajo techo y al resguardo", explicó Joselo, y en esa línea agregó que "el auto está limpio, pusimos gomas nuevas, pulimos bien, todo por pedido de la familia que es propietaria y haciendo los retoques mecánicos que hagan falta estaría listo para andar".

Joselo lamentó no haber encontrado las llaves aunque supone que "deben andar entre las cosas de Ole, que ya no está más entre nosotros o alguna copia en la casa de Ramón". Explicó además que al Oldsmobile "hay que hacerlo andar y cargar la batería para recién poder abrir las puertas porque es un auto eléctrico y sin baterías no podes entrar o bajar los vidrios, tampoco destrabar el baúl, se queda sin dirección y sin frenos".

"Que los dueños decidan, nosotros cumplimos con Ole de sacarlo del olvido. Lo rescatamos y por pedido de la familia le hicimos algunos arreglos", puntualizó.