“Estábamos tirados como si fuéramos descartables”, dijo la mujer que fue desalojada por su hijo y nuera

miércoles 24 de mayo de 2023 | 12:12hs.

En la noche del martes, la pareja de jubilados que había sido desalojada por su hijo y nuera, volvió a la vivienda en la que vivía. Al ser desalojada, la pareja paso una semana viviendo dentro de un auto abandonado en el barrio Yohasá de Posadas.

“Estábamos tirados como si fuéramos descartables, somos personas respetables, no tenemos vicios siquiera”, manifestó Alicia, la mujer damnificada.

Cabe recordar que la pareja quien vive con la mamá de Alicia, salió a hacer compras y cuando volvieron encontraron la cerradura cambiada y el portón con alambres.

“Volvimos a casa, ahora vamos a esperar que el juez se expida, le harán una pericia psicológica a mi madre que esta viejita y es vulnerable”, manifestó Alicia en diálogo con El Territorio.

“Yo pedí ayuda a mi familia con la idea de traer familia a la casa, no enemigos porque mi madre está vulnerable y muy viejita. Pero mi hijo no hizo una buena elección para su pareja, de un día para el otro le empezaron a desaparecer las cosas y documentaciones”, contó y agregó “Esta chica nos hizo como una trampa, no vino de familia, vino de enemiga y en un mes y diez días nos hecho a la calle, se apodero de mi madre, de la casa y de todo”.

“Es muy penoso y triste lo que estamos viviendo, ellos para justificar lo que han hecho, dicen que yo maltrataba a mi madre, no es así, me duele el alma. No se cómo expresarlo es horrible”, indicó y cerró diciendo “Yo me sigo sintiendo la hija de la señora de la casa”.