La Selección Argentina ya le apunta a Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

miércoles 24 de mayo de 2023 | 12:45hs.

Tras la goleada sobre Guatemala por 3 a 0, la Selección Argentina Sub 20 se aseguró su pasaje a los octavos de final del Mundial. Sin embargo resta definir ahora el primer lugar del Grupo A en el mano a mano que se disputará el próximo viernes, a las 18, contra Nueva Zelanda, que tiene cuatro puntos.

Para ese partido Javier Mascherano tendría pensado rotar buena parte del equipo por la seguidilla de juegos y para preservar a algunos tocados y amonestados. A la Selección, que hoy deja Santiago del Estero -sede de sus primeros dos partidos- para instalarse en San Juan, le alcanzará con un empate para quedarse con la zona.

En estos momentos la única baja que tiene el equipo es Tomás Avilés, expulsado ayer por doble amarilla, lo que podría devolverle la titularidad a Lautaro Di Lollo, que estuvo con Uzbekistán.

En tanto, Valentín Barco será seguido de cerca porque ayer no pudo terminar el partido por un golpe en su rodilla izquierda y debió ser reemplazado a falta de más de media hora para la final.

Cuáles son los posibles rivales de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial Sub 20

Si Argentina se queda con la zona jugará contra el tercero del Grupo C (Senegal, Japón, Israel y Colombia), D (Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana) o E (Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez). Mientras que si termina segundo irá con el escotla del C.