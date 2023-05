“Ella decía 'me voy a morir cuando lo tenga que hacer'”

miércoles 24 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Silvia Adriana Casarrubia, abogada de la periodista Griselda Blanco (44), quien el último fin de semana fue encontrada asesinada en su domicilio de Curuzú Cuatiá, comentó que su clienta la contactó luego de recibir amenazas.

“Griselda Blanco a mí me contactó por una carta documento que le mandó un comisario que se llama Nicolás Romero, que fue denunciado por acoso sexual cuando era comisario de Sauce, y lo trasladaron a Curuzú”, indicó.

A su vez, agregó que “en ese tiempo ella hizo notas advirtiendo esta situación, indignada por supuesto. Recibió carta documento por parte de su abogada, sólo a ella, porque los machos actúan cuando pueden y contra quien pueden. Porque a otros medios que lo denunciaron no mandó carta documento. Y este es un sistema patriarcal donde a quienes acosan, a quienes violan, por poco más se los premia. Lamentablemente es así”, expresó indignada la abogada, en un audio que fue dirigido a la prensa.

Amenazas y más amenazas

Casarrubia continuó contando: “La cuestión es que ella me pidió ayuda para viralizar la situación porque me decía que era amenazada, que la Policía constantemente la amedrentaba, le querían hacer decir quién les daba las informaciones cuando ella denunciaba otras cuestiones”.

También remarcó que su clienta “siempre estaba poniendo en conocimiento del público a través de sus vivos en Facebook irregularidades de quien sea. El último fue la muerte de una chica por mala praxis en el hospital Irastorza, aparentemente. También hubo mucho enojo con eso. Se metió con el fiscal de Monte Caseros, cuidado por la Policía también, por irregularidades en su gestión.

La letrata comentó que la víctima fue citada por la Fiscalía de Monte Caseros y que ella no quería ir. “Yo le dije que la iban a citar de nuevo, pero le pedía que se cuide. Ella es como que tomaba todo con onda, con humor... Para mí, subestimaba todo, las amenazas. O las trataba de forma más como si fueran bromas”, indicó.

“Ella decía ‘me voy a morir cuando me tenga que morir’, pero yo le pedía que se cuide, porque es un pueblo chico, y en un pueblo chico cualquiera es psicópata, tiene poder, e impunidad, y hace lo que se le da la gana”, recordó la abogada.

Sin señales

Además, la letrada desestimó la participación de Armando Jara, pareja de Griselda Blanco, en el crimen.

“Lo detuvieron a su pareja, el señor Armando Jara, también periodista, de quien ella aprendió el oficio. Y según sus hijos, él estaba como todos consternado. Si bien ellos iban y venían (como pareja), él no tenía ninguna denuncia en su contra, lo cual es difícil pensar que Griselda, que denunciaba todo, ejerciera un acto de injusticia contra ella por su forma de ser misma”, manifestó.

A su vez, afirmó que la fallecida estaba “muy golpeada, ensangrentada. No estaba colgada, estaba tirada en el piso. Ejercieron mucha violencia contra ella. Y este señor, según los hijos estaba muy consternado. Esperaremos igualmente las pericias, porque ahora todos los medios dicen que detuvieron a su pareja y ya es femicidio. Esperaremos las pericias pero no tenía ningún tipo de señales de defensa, o de rasguño, o golpes, o los nudillos ensangrentados, Jara no tiene nada. Eso está en investigación”, añadió.

No obstante, la defensora dijo que, “actuó muy bien la fiscal, la doctora María José Barreiro Sahagun, que aplicó el protocolo de Minnesota haciendo intervenir a la Federal.Todos los audios que yo les mandé a los hijos urgente indicaban una actividad hostil y amenazante por parte de la Policía que siempre la estaba hostigando, siempre la amedrentaba. Entonces ella estaba preocupada por eso. Si ustedes ven los videos de ella, siempre lo dice y lo expone, muestra el temor a que le pase algo”.



Más aprietos

La abogada recordó que Griselda no se callaba, "cosa que en Corrientes es muy difícil de ver, hay muy pocos periodistas que hacen lo que hacía Griselda, porque acá la mayor parte del periodismo está captado por la pauta oficial, y se convierte en un periodismo panfletado oficialista que no se mete con el poder, no se mete con las injusticias, o cuestiones que no le toquen al poder".

Comentó que Griselda era un caso raro y que "lamentablemente terminó como ella pensaba que podía terminar, que nadie lo esperaba. No podemos permitirlo, no podemos resignarnos y decir 'bueno, fue femicidio, y listo', y no se investiga más. No, Corrientes merece que la gente sepa la verdad. Y la verdad es llegar al fondo de la cuestión. Y espero que la Justicia llegue".