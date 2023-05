El pincel como prisma de una realidad de ensueño

miércoles 24 de mayo de 2023 | 5:30hs.

El artista visual Germán Rojas inaugura hoy a las 19 en la planta baja del shopping ubicado en San Lorenzo y Bolívar, una muestra de sus pinturas y presentará además una performance pintando en vivo con modelo.

La propuesta de arte se inscribe en la oferta del espacio comercial para el venidero fin de semana largo y comprende además un número musical el sábado, también desde las 19.

Los cuadros que expondrá el pintor posadeño representan distintas épocas de su producción y evidencian la exploración por diferentes corrientes y paradigmas con una paleta que se adentra en colores fuertes y vibrantes y en siluetas realistas que van sumergiéndose tenues en un universo de ensueño.

“Las pinturas que presento, que van a ser alrededor de seis a diez, muestran diferentes momentos de mi trabajo, van desde el retrato, paisajes, pinturas muy realistas, también abstractas hasta este último tiempo que voy más por el surrealismo y tomo cosas del naturalismo pero con elementos de ensueño. Aparecen elementos que no tienen que ver con la realidad en sí o que se alejan del realismo, quizás para sorprender o para mostrar una manera de ver la vida, una mirada propia de las cosas”, relató Rojas en una charla con El Territorio en su estudio de arte de calle La Rioja 2225.

Diferentes lenguajes

El artista visual es además profesor de dibujo y pintura, escritor y músico cantautor, “en mi camino en el arte siempre me expresé en estos distintos campos o lenguajes pero hace muchos años que me dedico profesionalmente a la pintura y con una impronta de autogestión, de estar en cada detalle y siempre en movimiento para mostrar mi obra”, precisó.

Con técnicas al óleo, pastel y acrílico, la búsqueda sensitiva de Rojas es dar al espectador una multiplicidad de lecturas, “tanto desde un paisaje o un rostro que son más realistas a las pinturas que estoy haciendo hoy más surrealistas, mi búsqueda va porque la gente pueda mirar una pintura, un cuadro y hacer su interpretación, que pueda leer una historia, como soy escritor también, eso de contar una historia, es algo que me gusta y me desafía”.

Las creaciones del artista en esta etapa se centran en el surrealismo.

En este presente, el artista se posiciona en el surrealismo para crear o recrear el entorno material o inmaterial desde su óptica: “Me fui soltando más con el surrealismo, mis ideas y enfoque van por una suerte de sueños, una línea daliniana si se quiere y estoy siguiendo y explorando en ese campo, porque me siento muy cómodo y me permite expandirme más como con las palabras, es como poner sobre la tela mi voz”.

En vivo

Acerca de la experiencia de pintar en vivo con público que tendrá lugar esta tarde, indicó que, “creo que va a ser algo lindo, para la gente que esté en el shopping tomando un café en el hall central quizás va a ser una sorpresa. La idea es dar un golpe de efecto, generar un impacto y por eso voy a estar pintando en vivo con una modelo”.

Lo que imprima sobre el blanco será su exégesis del cuerpo observado, “voy a pintar un torso y un poco el contexto también, pero no va a ser un retrato fiel de lo observado, va a tener elementos del surrealismo, algo que sienta y vea en el momento y que me permita jugar con las formas y colores, pienso que será una linda sorpresa para compartir y estoy feliz de que me hayan invitado”, concluyó.



Para agendar

Muestra y concierto

Como propuesta cultural para disfrutar de la Semana de Mayo, en el shopping de San Lorenzo y Bolívar hoy a las 19 el artista visual Germán Rojas inaugura una muestra y estará pintando en vivo, mientras que el sábado a las 19 habrá un show musical. Evento gratuito.