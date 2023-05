"Se considera inocente", dijo el abogado del ex marido de la periodista asesinada

martes 23 de mayo de 2023 | 14:37hs.

"Quiere presentar las pruebas que hacen a su favor, él se considera inocente", dijo el abogado Francisco Adaime, defensor de Armando Jara, quien está detenido por el homicidio de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá.

"Hasta ahora no existen las supuestas pruebas en contra de mi defendido, me llamaron el sábado a la noche y me constituí en el lugar del hecho dónde conversé con unos familiares, con la fiscal, con algunos policías que estaban en el momento y al otro día me presenté en la comisaría Primera porque fui solicitado por Jara para que lo represente en esta causa", comenzó diciendo Adaime en una radio correntina.

Sobre la charla que tuvo con el sospechoso, agregó: "Consulté si le iban a tomar declaración y me dijeron que sí, presencié todo el trabajo que hizo la Policía Federal sobre la requisas de pruebas y luego de eso me informaron que no iba a declarar ese día, que me iban a informar cuando le tomarían declaración, pero sería en fiscalía, probablemente en la tarde de este martes".

"No sabemos cuáles son las supuestas pruebas que hay contra él, desconocemos totalmente, ni tampoco cual es la causa de la detención, hasta ahora no sabemos qué pruebas existen. Antes de declarar tiene el derecho de conocer las supuesta pruebas en contra y él declarará y presentará todas las pruebas que tiene a su favor para desvirtuar las pruebas de cargo", contextualizó el abogado y amplió: "mi costumbre es que mi defendido diga la verdad, si la persona que yo defiendo miente no puedo seguir defendiéndolo. De acuerdo a lo que conversé con él, quiere presentar pruebas que hacen a su favor, y se considera inocente".

En cuando a los pasos a seguir, recién luego de la indagatoria el fiscal analizará si seguirá en prisión o le concederán la libertad supeditado a la causa.

"Cuando hay elementos de sospechas o que podría ser, se ordena la detención y luego que se digan todas las pruebas y recibida la declaración del supuesto imputado ahí se resuelve la situación procesal", explicó Adaime y finalmente analizó que "se ha desvirtuado mucho en este caso, diciendo cosas que no son ciertas y muchas veces también perjudican a la investigación. Si uno se guía por lo que dicen los medios muchas veces repercuten en el estado de ánimo de la persona que está acusada, y la comunidad empieza a pensar que está pasando, si están mintiendo o no están mintiendo, o que lo que sucede, pero hasta ahora lo que hablé con él, está tranquilo y quiere declarar".