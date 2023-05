Intentó ingresar con euros en su portatermo

martes 23 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Una mujer fue detenida en el puente internacional San Roque, que une las ciudades Encarnación y Posadas, por intentar ingresar al país con casi 105.000 euros sin declarar, informaron fuentes policiales.



Según los primeros datos brindados a este matutino, la mujer llegó en su auto hasta la cabecera argentina del puente citado, con nada más que un porta termo.



Algo que podría presumir que había salido de paseo por el país vecino a visitar a algún conocido. De esa forma llegó a la zona de control de frontera y hubiera pasado desapercibida, si no fuera porque el personal de Aduana notó que a la mujer le ganaban sus nervios.



Allí se descubrió lo que intentaba hacer la mujer, que terminó detenida el domingo.



Primero realizó el ingreso al país sin inconvenientes y acto seguido fue requerida por el personal de Aduana para el control de rutina. Allí los nervios empezaron a jugarle una mala pasada. El personal de Aduana la notó “inquieta apretando su equipo de mate”.



Por ello, los agentes de la Aduana, comenzaron con las preguntas de rigor acerca de si en el auto había algo que la mujer debiera declarar. “Sólo llevo este portatermo. Nada más” respondió nerviosa la mujer, según relataron los efectivos de la Aduana que luego le pidieron que abriera el portatermo.



En un principio se resistió. Era evidente, en ese punto, que algo dentro del bolso no quería ser revelado.



Luego de unos minutos de discusión, la mujer finalmente entregó su pertenencia. Y luego de que el efectivo de Aduana revisará su interior, se encontró con la yerbera, la azucarera, el termo y bajo esto una bolsa negra.



En tanto, dentro de la bolsa estaba el motivo por el cual no quería que le revisen el pequeño bolso. Es que los uniformados encontraron los fajos de billetes envueltos en papel de cocina, que arrojaron un total de 104.750 euros.



Ante el descubrimiento, la argentina declaró que “Le estoy haciendo un favor a alguien, no sabía que había euros”.



La maniobra detectada por el personal Aduanero excedía ampliamente el límite de divisas que se puede ingresar al país sin declarar, que es de 10.000 dólares o su equivalente en cualquier otra moneda. Por ello la mujer quedó detenida y el dinero fue confiscado.

En cifras

$10.000 Es el total de dólares, o su equivalente en cualquier otra moneda, que está permitido ingresar a la Argentina sin declarar.