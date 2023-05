Hay más de mil privados de la libertad que están aún sin condena en Misiones

martes 23 de mayo de 2023 | 5:00hs.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura emitió un nuevo informe sobre la situación de las personas privadas de su libertad con prisión preventiva en Misiones. Para ello realizaron un relevamiento en el que no sólo dan cuenta del gran número de alojados sin condena en los centros de detención, sino también de la cantidad de años que se encuentran en esta situación, a la espera de una resolución.



De acuerdo a lo que confirmó el presidente de la Comisión, Eduardo Scherer, a El Territorio, del total de la población carcelaria misionera -que entre comisarías y unidades penales asciende a unos 2445 - un total de 1172 están todavía esperando una condena. De este número, 450 están en comisarías (de una población de 745 presos alojados en dichas dependencias de la Policía) y los restantes 722 en unidades del Servicio Penitenciario Provincial (de una población de 1700).



En este último grupo se centra el informe de la Comisión, y da cuenta que lo más grave es que de los 722, un total de 249 (34%) exceden el plazo estimado por la normativa para la espera en prisión preventiva, que es de dos años.



En detalle, son 168 los que están hace 2 a 4 años en la situación jurídica mencionada. Asimismo, 58 permanecen hace 4 a 6 años aproximadamente y un total de 23 de las personas privadas de su libertad aguardan hace más de 6 años un fallo que los condene o los absuelva. Esta situación no sólo atenta contra los derechos de quien espera la sentencia, sino también de las víctimas y/o sus familiares, que aguardan una resolución de la Justicia.



Al respecto, Scherer resaltó que la causa de este gran número de prisiones preventivas puede radicar en que hubo juicios que se retrasaron por la pandemia.



Asimismo, sostuvo: “Todos los años hacemos este informe, este es el cuarto que hacemos. Verificamos los plazos y para ello hacemos un recorrido por las unidades penales de Misiones y constatamos esta información con la que nos brinda el Servicio Penitenciario Provincial. Esos datos los trabajamos de forma estadística”.



“El tema de los plazos es lo más grave. Leía una nota de El Territorio que hablaba de una persona que estaba hace 8 años con preventiva, esperando tener la posibilidad del juicio para ejercer su derecho a defensa y para que se constate si esa persona tiene una responsabilidad penal o no”, adujo.



Al tiempo que aseveró: “Queremos trabajar con la Justicia, abogados y defensores para encontrar una solución a esta situación que se plantea donde hay 23 personas con preventiva hace más de 6 años. No ha cambiado el volumen de personas con prisión preventiva respecto a los informes de años anteriores, pero sí ha variado el plazo de razonabilidad de dos años. Hay que analizar a qué se debe. Yo desde lo particular entiendo que en 2020 y 2021 con la pandemia, se generó la demora en la fijación de fechas de debates de los Tribunales”.



“En el 2020, el 71% de las personas privadas de su libertad del Servicio Penitenciario estaban en un plazo razonable; en el 2021, un 87%; en el 2022 un 93% dentro de ese plazo y ahora bajamos al 66%”, remarcó.



Normativa vigente

“Las prisiones preventivas son herramientas con las que cuentan los magistrados del fuero penal para poner en estado de privación de libertad a alguna persona sin condena previa porque considera que existe riesgos procesales como fuga o entorpecimiento de la causa. Entonces de forma preventiva y excepcionalmente, se determina la privación durante el proceso de investigación para establecer si la persona tiene alguna responsabilidad penal sobre el hecho que se está investigando”, explicó Scherer respecto a lo que es la prisión preventiva.



Desde su puesta en funcionamiento, la Comisión viene marcando las falencias que el sistema tiene con respecto a causas en las que los detenidos pasan más tiempo del debido tras las rejas sin contar con condena.



De acuerdo a lo que determina el artículo primero de la Ley 24.390, “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor”. Es decir, el plazo máximo es de dos años, con la exceptualidad de prórroga por un año más.



Otros datos

De acuerdo al informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, el 46% del total de presos con preventiva en las unidades del Servicio Penitenciario Provincial (331 del total de 772) corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, cuya cabecera es Posadas. De ellos, el 31% (113) son del Tribunal Penal 2. Le sigue en cantidad, la Segunda Circunscripción (abarcando la zona de Oberá e influencias), con 190 detenidos en ese estado.



Luego se distribuyen en las siguientes tres circunscripciones: 125 en la Tercera (con cabecera en Eldorado); 42 en la Quinta (San Vicente) y 34 en la Cuarta (Puerto Rico).



Otros datos que incluye el informe de la Comisión tiene que ver con la nacionalidad y el género de los detenidos. De los 772, 684 (95%) son argentinos; 26 (3%) son paraguayos y 12 (2%) son brasileños. Mientras que 695 son varones (96%) y 27 (4%) son mujeres, no habiendo nadie que se identifique con otro género de acuerdo a lo revelado.



Scherer también se refirió a otro de los informes presentados meses atrás que tiene que ver con la cantidad de presos federales alojados en unidades penales de la provincia. “Las unidades están abarrotadas de personas que cometieron delitos federales, que están alojados en el servicio penitenciario provincial o comisarías, lo que nos trae problemas no solamente en volumen de personas sino en tema recursos, pues los misioneros afrontan gastos que deberían venir de Nación. Es otro tema, pero es algo en lo que insisto muchísimo”, dijo.



Y sostuvo: “Con toda la información de los informes, nos ponemos en contacto con el Colegio de Abogados, abogados particulares que tienen sus clientes en esta situación, hay una gran queja de abogados que tienen a clientes años y años. Uno no pide el cese o la liberación de las personas, pedimos que se arbitren los mecanismos para dar celeridad a las causas. No es un problema sólo del detenido y el abogado, sino también justamente del Servicio Penitenciario y la Policías con las unidades y comisarías abarrotadas de personas, lo que hace imposible llevar adelante las tareas con eficiencia”.

En cifras

2445Es, aproximadamente, la población carcelaria total de Misiones entre comisarías y unidades del Servicio Penitenciario Provincial.

745Detenidos se encuentran alojados en comisarías de la Provincia por diferentes causas. De ellos, 450 tienen prisión preventiva.

249Personas privadas de su libertad que están alojadas con preventivas en unidades del SP que exceden el plazo estipulado en la ley.