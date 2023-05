Alberto: “Va a ser uno o una de los nuestros quien me suceda”

martes 23 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Con duras alusiones a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, el presidente Alberto Fernández llamó a “no entregarles el poder” a quienes “dicen barbaridades y abusan de la libertad de prensa”, y vaticinó que el próximo 10 de diciembre “va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme” en la Casa Rosada.



“No le entreguemos el poder a los que le sacaron el 13 por ciento a los jubilados”, dijo en referencia Patricia Bullrich, la precandidata a presidente del PRO que cuando fue ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza le aplicó un recorte de esa magnitud a jubilados y pensionados.



“No le entreguemos los votos a los que manejaban el Pami cuando (René) Favaloro se suicidó”, añadió en clara alusión a Rodríguez Larreta, quien durante la alianza fue uno de los tres titulares de esa obra social a la que el cardiólogo reconocido internacionalmente denunció por desoír sus continuos pedidos de ayuda económica para afrontar las deudas que mantenía la Fundación Favaloro.



“No le entreguemos el poder a ellos” y tampoco “a un irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema del que él es el mayor defensor”, cerró en referencia a Milei.



El mandatario también lanzó un mensaje hacia adentro del peronismo. Llamó a “dejar de pelearnos entre nosotros, que somos hijos de Perón y de Evita”, y “sabemos qué intereses defendemos y de qué lado estamos parados”.



Las definiciones del jefe de Estado fueron hechas durante un acto en la Cooperativa de Trabajo Cotramel (ex metalúrgica Canale) ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. Allí encabezó un acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas.



“El problema está en los que quieren terminar con la indemnización por despido, las vacaciones pagas y los sindicatos”, agregó. Está también “en los que dicen que la escuela pública es un sistema de adoctrinamiento” o “que la salud pública está demás y que hay que dejarla en manos privadas”, lanzó, aludiendo a las propuestas de Milei.



Esos candidatos, sentenció, “dicen barbaridades” y “no ejercen la libertad de prensa sino que abusan de la libertad de prensa. Dicen barrabasadas”, enfatizó.



Respuesta de Larreta

Ayer por su parte Horacio Rodríguez Larreta cargó con dureza contra Alberto Fernández luego de que, sin mencionarlo, el Presidente pidiera no entregarle el poder.



“El presidente se fue al carajo y perdón que lo diga así…Es una guachada, te da bronca que no tengan límites. Acá se puede decir cualquier cosa. Basta”, respondió Rodríguez Larreta.



En ese diálogo, el alcalde porteño explicó: “Yo asumí en el Pami que era un monumento a la corrupción menemista. Lo manejaba Alderete y el tipo terminó preso por las denuncias que nosotros le hicimos por cómo administró. Llegamos al Pami y había cero papeles. Ni un expediente ni un papel de nada que digan cuánto debía el Pami a nadie”.

Cristina convocó a la plaza

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó ayer nuevamente a celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, bajo la consigna “imitemos el ejemplo”, el próximo jueves en Plaza de Mayo. “A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, imitemos el ejemplo. El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. La publicación fue acompañada por un afiche con la imagen del exmandatario Kirchner y detalles de la convocatoria, que se realizará el jueves 25 en Plaza de Mayo, en el centro porteño, desde las 14. Fernández de Kirchner será la oradora principal (se estima también que sería la única) del acto, que distintos sectores del Frente de Todos (FdT) realizarán en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

De Pedro se mostró con Máximo Kirchner

Eduardo “Wado” de Pedro acentúa su perfil de precandidato a presidente con el aval la cúpula kirchnerista. Ayer, en una reunión política con claro impacto electoral, el ministro del Interior se reunió con los principales intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.



Una foto que luce un fuerte respaldo a la virtual candidatura de De Pedro cuando falta un mes para el cierre de listas. Del encuentro formaron parte los intendentes de distintos sectores del peronismo y algunos dirigentes con peso específico dentro del Frente de Todos, como es el caso de Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y mano derecha del Jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, y Facundo Tignanelli, uno de los armadores bonaerenses de La Cámpora y dirigente de extrema confianza de Kirchner. La foto es por de más de elocuente. De Pedro está parado en el medio del grupo de intendentes en pose de candidato. Fue la figura central de una reunión que se realizó en Quilmes, el distrito que gobierna Mayra Mendoza, la intendenta camporista más cercana al hijo de la vicepresidenta.



Dentro de los presentes estuvieron los intendentes que forman parte de un grupo que conduce Insaurralde, socio político del presidente del PJ Bonaerense. Todos los caminos conducen al mismo lugar respecto a la influencia en el armado del encuentro. Durante el cónclave no hubo referencias claras a una candidatura de De Pedro, pero sí un guiño de Máximo Kirchner, quien aseguró que si no hay un candidato de síntesis, entonces cada sector empujará un nombre propio. El líder camporista entiende que es momento de que el kirchnerismo respalde un candidato puro como puede ser De Pedro o el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.