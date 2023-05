Yerbateros rechazan adenda al Convenio de Corresponsabilidad

martes 23 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Productores yerbateros se reunieron ayer para tratar acerca de la adenda al Convenio de Corresponsabilidad Gremial Yerbatero, firmado por entidades productoras.



En ese marco, los productores presentes expresaron el rechazo al documento suscripto el 18 de mayo pasado por ser “irregular, parcial y alejado de los intereses de la actividad yerbatera”.



Según expusieron en una solicitada a la que tuvo acceso este medio, “el Convenio de Corresponsabilidad Gremial yerbatera firmada en el 2014 permitió el ordenamiento del sector, garantizando el pago de aportes y contribuciones en un porcentaje mayor al 99% de todos los trabajadores del sector”.



Sin embargo, aducen que esta adenda “pone en riesgo el mismo, ya que permite la actualización de la tarifa sustitutiva de oficio y al solo criterio y voluntad de una persona radicada en Buenos Aires”, entre otras especificaciones. Entre los firmantes, además de Hacklander, se encuentra Hugo Sand, Antonio Franca y Marta Cunha, entre otros.



Según informó el director por la producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y productor del sector Marcelo Hacklander a El Territorio, “tuvimos la reunión con la sorpresa de que quienes estuvimos en desacuerdo con lo que se planteaba en esa adenda nos dejaron afuera por completo. Estamos en contra de ese tipo de cambios. Se abre una grieta sin sentido con los productores”.



Asimismo, remarcó que la referida adenda incluía como ítem la cosecha mecanizada “a lo que no estamos de acuerdo porque va a bajar la recaudación y desfinanciar el sistema, porque lo vamos a terminar pagando los pequeños productores”.



“Después habla de una declaración jurada que tenemos que hacer los productores, a lo que tampoco estamos de acuerdo porque termina siendo mucho más burocracia para el pequeño productor”, acotó.



Y añadió que el punto que generó incontables debates es el del “aumento sin previo aviso a la Secretaría de Seguridad Social de la Corresponsabilidad Gremial cada vez que ellos consideren; eso no nos parece coherente porque siempre los aumentos se daban 2 veces al año: en marzo/abril cuando teníamos fijación de precios y a fines de septiembre para la zafriña de verano. Ellos no aceptaron nuestra postura, ni la tomaron en cuenta para nada”.