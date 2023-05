Unos 120 misioneros necesitan un órgano para mejorar su vida

martes 23 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Tanto en centros privados como en el Hospital Madariaga, del sistema público de salud, en la provincia se realizan trasplantes renales, de córneas y de células de médula ósea. La compatibilidad entre donante y receptor depende de muchos factores, pero en la lista de espera, el sistema nacional considera la cercanía geográfica a la hora de asignar un órgano.



En el sistema privado se realizan trasplantes de córneas desde el año 2004, incorporándose el sistema público a partir del 2018. “Se han realizado más de 400 trasplantes para pacientes misioneros, de manera que se satisface ese tipo de necesidad en la salud”, señaló el encargado del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis), Luis Esquivel, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. A su vez, resaltó que la cantidad de donantes supera al número de personas en lista de espera, por lo que también se realizan donaciones a pacientes de otras provincias.



No obstante, puso el foco en la lista de espera para trasplantes renales. Actualmente de los 120 pacientes que necesitan un órgano para mejorar su calidad de vida, 90 requieren de un riñón, 7 necesitan un hígado, seis un trasplante intratoráxico y los demás otros órganos o tejidos.



“La cantidad de donantes en riñones es aproximadamente de 30 por año, aún hacen falta donantes en condiciones para satisfacer la lista de espera”, dijo. Sobre este punto, explicó que “todo fallecido puede ser donante de córneas, pero de órganos muy pocas personas pueden llegar a serlo; serían unos 60 posibles donantes por cada millón de habitantes por año”.



En lo que respecta a la donación de médula ósea, el coordinador de Cucaimis destacó que “se ha innovado para contar con la tecnología y la preparación profesional para que los donantes puedan salvar miles de vidas, con la ventaja de donar en vida”. En ese marco, indicó que el sistema de salud de la provincia es bueno para muchos servicios, aunque falta perfeccionar los destinados a la procuración de órganos para el trasplante. “Es una tarea muy compleja pero Misiones está mejorando progresivamente”, manifestó.



“Si los órganos sirven para salvar vidas es porque están bien cuidados. Ese es el trabajo de terapia intensiva: tratar de salvar la vida del paciente que puede ser donante y, si no se puede, que los órganos estén en condiciones para salvar otras vidas”, puntualizó.



Por otra parte, aclaró que existen muchos factores de compatibilidad entre donante y receptor. “El sistema nacional hace la selección automáticamente para asignar un órgano a un receptor, es un sistema equitativo. Las personas que reciben órganos están primeras en lista de espera por su cercanía al donante, es decir, los misioneros reciben con prioridad órganos de donantes misioneros. En relación a la edad, los niños necesitan órganos de niños, no de adultos, y hay edades límites para cada órgano”, detalló.



Además, hizo referencia a la consideración del diputado y precandidato a presidente, Javier Milei, sobre la compra y venta de órganos. “¿Les parece justo que la gente que tiene plata pueda adquirir un órgano por sobre todas las prioridades de los demás? ¿No sería una medicina para ricos? Argentina, a pesar de todos los problemas, garantiza la salud de toda su población. Por supuesto, la gente con plata paga algunas prioridades o confort, pero nuestro sistema de salud nunca abandona a ningún paciente”, objetó.