El apoyo mundial a Vinicius

martes 23 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Los insultos racistas que recibió la estrella brasileña Vinicius Jr. en un estadio de España generó una fuerte condena desde los principales líderes mundiales, como el presidente Lula da Silva hasta de colegas como el francés Kylian Mbappé y su compatriota Neymar.



La jornada del domingo de la Liga española se manchó una vez más por un caso de racismo en contra del delantero brasileño y las repercusiones traspasaron la línea del deporte.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su “solidaridad” con el jugador en una conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón.



“No es posible, en pleno siglo XXI, tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol. Es injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida, que tal vez se convertirá en el mejor del mundo, sea insultado en cada estadio en el que juega”, condenó.



En esta ocasión, ‘Vini’ se descargó contra La Liga y también contra España, ya que aseguró que en su país, Brasil, se lo conoce como un “país racista”.



Los que se defienden

Esto generó la respuesta de la dirigencia política de España: “Los cánticos racistas en los estadios de fútbol no representan a nuestro país, ni a ninguna hinchada de fútbol”, aseguró la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se expresó al respecto y afirmó que España “no es un país racista”.



El que fue más firme en la defensa del país y la competencia fue el polémico Javier Tebas, quien consideró “muy injusto” que se diga que La Liga y España “son racistas”.



En este sentido, Tebas aseveró: “Desde La Liga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias”.



No obstante, Ronaldo, ícono del fútbol brasileño y con fuerte preponderancia en España, lamentó un nuevo episodio de racismo en el campeonato español.



“¿Hasta cuando? Mientras haya impunidad y connivencia, habrá racismo. Es inaceptable que los árbitros, la Federación y las autoridades también estén sin acción y que la afición aplauda una cantidad tan absurda. Suficiente”, apuntó el “Fenómeno”, también presidente de Valladolid.



En el ambiente del fútbol las muestras de solidaridad hacia Vinicius llegaron desde distintas partes del mundo.



El francés Kylian Mbappé fue uno de los primeros en hacerse eco de la situación y publicó en su cuenta de Instagram: “No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos”.



En esa misma línea, se pronunció su compatriota Neymar, quien también denunció insultos racistas durante su etapa en Barcelona.



Desde Inglaterra, el ex defensor Rio Ferdinand se preguntó: “¿Quién protege a Vinicius en España? ¿Cuántas veces tenemos que ver a este joven sometido a esta mierda?”.



Vinícius se reunió hoy con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y el club le brindó todo el respaldo a una de sus figuras.



Expulsados de por vida

Valencia condenó los hechos sucedidos en su estadio y anunció que expulsará “de por vida” a los responsables. Uno ya está identificado y trabajan para hacerlo con el resto.



En el medio de este lamentable hecho, los medios españoles señalaron que el delantero podría recibir dos fechas de suspensión por la expulsión.



Esto podría sumar una nueva razón para el futbolista, quien analiza seriamente la posibilidad de dejar la Liga española pese a tener contrato hasta 2027 y una millonaria cláusula de rescisión.