Un misionero contó en primera persona el horror de la estampida

martes 23 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Una tragedia ocurrió en un partido en El Salvador, donde fallecieron 12 simpatizantes producto de una estampida en el estadio Cuscatlán y más de un centenar resultaron heridos. Un testigo fue Gustavo Machado, jugador oriundo de Jardín América, que vive en el país de Centroamérica y logró salir del reducto, quién contó a El Territorio lo que pasó.



El futbolista que surgió de la cantera de Timbó de Jardín América tuvo la posibilidad de emigrar a El Salvador, desempeñándose primero en el Club FAS de dicho país durante 6 meses, precisamente equipo que tuvo que jugar el cotejo y, aunque Machado ya no forma parte de tal equipo, asistió a la cancha para ver el encuentro ya que se trataba de uno de los clásicos del país.



El compromiso era entre Alianza y FAS, y Machado fue con amigos a ver el encuentro, pero en vez de contemplar un partido de fútbol, fue testigo del terror que se vivió en el lugar. “Lo que sucedió fue que era demasiada gente, colapsó el lugar de tanta concurrencia y empezaron a quedar sin aire, entonces tumbaron un portón para salir. Cuando pasó eso cayó arriba de gente que estaba del otro lado, al querer salir los que estaban adentro pasaron por encima de los que aún no habían ingresado”, dijo el jardinense.



La capacidad del estadio Cuscatlán era para 35.000 personas y al querer entrar más de lo permitido colapsó y sucedió la tragedia. El cotejo se suspendió a los 16 minutos del primer tiempo con el resultado sin goles. El mismo empezó el sábado a las 19.30 horas (22.30 horario argentino) por la Copa Indes de la primera división por la revancha de los cuartos de final, (la ida ganó FAS 1 a 0) y al ver lo que ocurría, la seguridad se dispuso a ayudar a los heridos y sacar gente que estaban debajo del portón.



Machado contó que los perjudicados fueron los simpatizantes del Club Alianza quién debía ser local en el derbi. “Yo estaba en la tribuna visitante, cerca de donde pasó todo y nada pudimos hacer, la policía no nos dejó ayudar, no nos dejaban irnos y con mis amigos fuimos los últimos en salir”, finalizó.