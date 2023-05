China prohíbe uso de chips de EE.UU. y aviva conflicto

martes 23 de mayo de 2023 | 6:02hs.

La decisión de Pekín de prohibir a la empresa estadounidense Micron Technology la venta de chips de memoria a industrias nacionales clave ha aumentado las tensiones en el actual conflicto comercial con Washington y ha hecho subir las acciones de las empresas que podrían beneficiarse de la medida.



El regulador chino del ciberespacio dijo a última hora del domingo que Micron, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria, no había superado su revisión de seguridad de la red y que bloquearía a los operadores de infraestructuras clave las compras a la empresa.



No dio detalles sobre los riesgos detectados ni sobre los productos de la empresa que se verían afectados.



Washington condenó la medida, pero también ayudó a las acciones de los competidores de Micron en China y Corea del Sur, que se ven beneficiadas a medida que las empresas continentales buscan productos de memoria de otras fuentes.



“Nos oponemos firmemente a las restricciones que no tienen fundamento”, dijo un portavoz del Departamento de Comercio de EE.UU. en un comunicado el domingo. “Esta acción, junto con las recientes redadas y ataques a otras empresas estadounidenses, es incompatible con las afirmaciones (de China) de que está abriendo sus mercados y comprometida con un marco regulatorio transparente”, dijo.



La medida se conoce poco después de que los países del Grupo de los 7 acordaran “desvincular, no desligar” el compromiso económico con China y de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiera una “línea directa abierta” entre Washington y Pekín.