Wanda evalúa lanzarse como cantante

“Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo”. Wanda Nara sorprendió el domingo a última hora con un mensaje de su cuenta de Twitter. Aprovechando que Instagram estaba caído mundialmente, la empresaria compartió en aquella red social la letra del tema que le dedicó a Valentino, que nació el 25 de enero de 2009 y le dio el título de madre. Más tarde, llegarían Constantino y Benedicto -los tres, de su matrimonio anterior con Maxi López-, y Francesca e Isabella -de su relación con Mauro Icardi-.



Por su parte, contó que comenzó clases de canto y que tuvo una propuesta formal para lanzarse en la música. Aunque no quiso revelar por parte de quién, fue en la entrega de Premios Gardel 2023, a la que asistió junto a L-Gante, y aseguró que era “alguien que está acá cerca”, dejando entrever que podría hacerlo con el cantante de cumbia 420. “Vamos a ver en qué momento, cuándo y cómo cuadrarlo con todo lo que estoy haciendo de trabajo”, dijo la conductora en una nota al Canal de la Música que emitieron en Socios del Espectáculo, por El Trece.



“¿Cantás bien?”, le preguntó el cronista. “Hace tiempo que estoy practicando, ensayando, tomando clases. Vamos a ver”, respondió Wanda y agregó que elige el género reggaetón: “Me gusta bailar, tiene que ser algo divertido, alegre. Probaron mi voz varias veces, no me animé”. Y con respecto a la posibilidad de hacer alguna colaboración, aseguró que le gustaría que fuera con María Becerra, a quien conoce: “Nos escribimos muchas veces y tengo buena onda con ella”.



El título de la canción que escribió Wanda Nara es “Mi San Valentino”, jugando con el paralelismo del Día de los Enamorados. Y el tema hace referencia al presente de su hijo, quien siempre quiso seguir la carrera de su padre.



El posteo obtuvo miles de likes y otros tantos comentarios de apoyo por el conmovedor gesto.