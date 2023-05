En Japón brindan clases para aprender a sonreír

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Después de tres años de usar mascarillas por la pandemia, muchos japoneses afirman que perdieron la capacidad de sonreír y recurren a tutores para recuperar sus sonrisas.



El precio no es módico: más de 50 dólares la clase. Muchos japoneses dijeron que tienen dificultades para adaptarse otra vez a la “normalidad” después de pasar tres años con la cara cubierta con barbijos para evitar el covid. Algunos confiesan que hasta perdieron la capacidad de sonreir, según The New York Times. La especialista Keiko Kawano lidera la empresa de “educación de la sonrisa” Egaoiku. “Como el uso de máscaras se ha convertido en la norma, las personas han tenido menos oportunidades de sonreír, y cada vez más personas han desarrollado un complejo al respecto”, dijo al diario a Asahi Shimbun.



Según contó, “mover y relajar los músculos faciales es la clave para lograr una buena sonrisa. Quiero que la gente pase tiempo sonriendo conscientemente por su bienestar físico y mental”, apuntó.