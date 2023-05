Se divirtieron bajo el agua

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Bajo una intensa lluvia se disputaron en el Kartódromo de Posadas las finales de la 2ª fecha del Misionero de Karting, que fiscaliza la Femad, y pese a la condición de pista húmeda, los pilotos brindaron un gran espectáculo.



El sanpedrino Bruno Melo (110cc.) y Santiago Kran (Cajeros Promocional) y Fernando Steffen (4T Senior) ganaron por primera vez en el Misionero de Karting. El histórico Gustavo Maldonado se reencontró con la victoria y venció por primera vez en la 4T Estándar. Repitieron festejos Felipe (Escuela) y Francisco (Cadetes) Morgenstern, Alicia Graef (Damas) y Diego Bogado (Máster 200cc.).



Corriendo bajo la lluvia

Durante la mañana se disputaron las series con cielo nublado y en el preciso momento en el que se ponía en marcha la final de la categoría Escuela se volvió a largar a llover.



En ese marco los pilotos más pequeños del parque disputaron una gran carrera. Felipe Morgenstern logró el triunfo luego de una dura disputa con Felipe González, quien terminó segundo. Tercero fue Tadeo Rogaczewski, quien el sábado no pudo clasificar, largó ultimo la serie y sexto la final para terminar el día en el podio y se unos de los destacados del fin de semana.



En la Cadetes, Francisco Morgenstern ganó y completó el doblete para el Icho Team, que encabeza su padre Rafael Morgenstern. Segundo llegó Ian Hummel quien realizó una gran carrera y tercero, finalmente fue Lautaro Gritti.



En Copa Damas también con piso húmedo e intermitentes lluvias, Alicia Graef volvió a la victoria luego de un gran duelo con la obereña Martina Mrakava. Tercera fue Melisa Barrios.



En la 110cc., se vio otro atractivo espectáculo con Bruno Melo que logró su primer triunfo en el karting de asfalto con gran autoridad. Segundo fue el piloto de Wanda Luciano Soto y tercero quedo Mateo Panasiuk después de que el kart de Facu Hettinger no pase la revisación técnica.

El sanpedrino Bruno Melo ganó por primera vez en el karting de asfalto.

En categoría 10 HP, el eldoradense Santiago Possiel y el piloto de Ituzaingó, Corrientes, Santiago Dolce tuvieron un gran duelo en las primeras vueltas, pero en quinta vuelta Dolce lo pudo superar a Possiel, se cortó adelante y pudo revertir de la mejor manera un fin de semana que había arrancado mal el sábado al no pasar el banco y largar último la serie. Possiel fue segundo y tercero llegó Diego Carballo.



En 4T Senior, el piloto de Puerto Rico Fernando Steffen hizo una gran carrera y ganó por primera vez, claro que tuvo que aguantar a Christian Sartori, Javier Mucci, Manuel Pascual y Renee Pletsh, que se vinieron con todo, aunque Steffen tuvo más resto y celebró en lo más alto del podio. Segundo fue Sartori y tercero llegó Manu Pascual.



En la Máster 200cc, se vio lo mejor de la tarde, con el duelo que tuvieron Robertino Lukoski, Juan Finten y Diego Bogado. En la vuelta 7, Bogado quedó al frente de las posiciones, pero Finten no le daba descanso y lo presionaba. Los dos se fueron respetando y doblaban a la par en varias curvas, Bogado cuidando la cuerda y Finten por afuera.



El piloto de Eldorado, Bogado, cerró todas las puertas a sus rivales y se llevó el triunfo. Segundo fue Finten y tercero llegó Adrián Urquía.



En la 2T Cajeros Promocional, con 30 pilotos en pista Santi Kran se anotó como nuevo ganador. El piloto de Alem, de la histórica familia del karting, tuvo que trabajar mucho para aguantar primero Yoryi Kibysz, luego con Matías Witzke. Kran sacó ventaja con el correr de las vueltas aprovechando la pelea entre Fabián Carré y Matías Witzke, por el segundo lugar que se terminó definiendo a favor de Carré.



En la 4T Estándar, con 29 pilotos en pista y bajo la lluvia, el histórico Gustavo Maldonado -ex piloto de la Fórmula Renault-, el joven Julio Da Silva y Yonatan Lukoski hicieron las delicias del público. Da Silva pudo superar Maldonado y mandaba en el clasificador, pero a mitad de carrera su karting empezó a fallar y tuvo que abandonar. Maldonado retomó la punta y no cometió errores para volver a ganar en el karting y anotarse su primera victoria en la Estándar. El piloto de Gobernador Roca Yonatan Lukoski y el virasoreño Exequiel Galarza completaron el podio.



La próxima competencia, la tercera del calendario, se correrá el 24 y 25 de junio en el kartódromo de Oberá.