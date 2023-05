Mundial sub 20: Italia le ganó un partidazo a Brasil

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:01hs.

El espectáculo más atractivo del Mundial sub 20 fue con alegría de la Azzurra. Es que si bien el conjunto brasileño intentó imponer condiciones en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Italia fue el que golpeó primero gracias a una proyección ofensiva de Matteo Prati.



Italia arrancó con todo y se fue al descanso arriba por 3-0, pero Brasil se recompuso en el complemento, descontó aunque no le alcanzó y la Azzurra ganó 3-2 en el inicio del grupo D.



Por la misma zona, Nigeria venció 2-1 a República Dominicana y lidera las posiciones junto a los europeos.



En cuanto al grupo C, Colombia arrancó con el pie derecho. Fue triunfo por 2-1 de los cafeteros sobre Israel en el estadio Diego Maradona de La Plata.



En el segundo partido de la jornada, Japón derrotó 1-0 a Senegal y también manda en la zona.



Hoy se completará la 1° fecha del Mundial sub 20, cuando se disputen los encuentros de los grupos E y F.



A las 15 y en La Plata, Inglaterra se verá las caras por el grupo E. A las 18, Uruguay lo hará frente a Irak.



Por el grupo F, Francia irá ante Corea del Sur en Mendoza desde las 15 y a las 18 Gambia se enfrentará a Honduras.