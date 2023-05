Destacan la utilidad de la IA en el desarrollo creativo del aula

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El educador santotomeño Nahuel Hollmann, recordado por ser finalista en el concurso “Docentes que inspiran” del año 2021, reflexionó sobre las cualidades de la Inteligencia Artificial (IA) y puntualmente el ChatGPT, al que tienen acceso millones de personas desde noviembre hasta ahora.



“La inteligencia artificial está hace mucho tiempo. Lo que vino a revolucionar todo es el famoso ChatGPT, que es una plataforma que interactúa con las personas como si estuviera conversando. Eso funciona con IA y trata de imitar cómo contestaría, comparando millones de datos, una persona. Es una de las grandes revoluciones de los últimos tiempos”, expresó en diálogo con medios radiales y enfatizó “está en el docente el hecho de cómo utilizar esta herramienta de forma creativa en el aula”.



.Recordó que cuando apareció internet, lo hizo “de forma gradual; no teníamos acceso al internet cuando éramos chicos, primero íbamos a los cibers, después empezó a llegar a los hogares, después tuvimos en las computadoras y después en los teléfonos celulares. Fue poco a poco”.



“Pero ahora, con ChatGPT, que apareció en noviembre del año pasado, en una semana tenía 8 millones de suscriptores, y el acceso fue a todas las personas. Fue un gran impacto para todo el mundo, que interactúan con él, que le hacen preguntas, obtienen información. Es una gran herramienta que hay que utilizarla, hay que concientizar, hablar de la forma ética para interactuar con ella, cómo podemos transmitir desde nuestras familias, desde la sociedad, la empresa, los educadores, el buen uso de esta herramienta”, agregó el profesor de Informática y analista en Sistemas.



Hollmann comentó que “Facebook tiene 8 billones de usuarios activos por mes. Youtube tiene aproximadamente 2 billones de usuarios activos por mes. El flujo de datos que existe hoy en la nube es impresionante, y lo que hace la inteligencia artificial es comparar los datos con todo ese flujo, en milisegundos, y generar como si estuviera conversando con nosotros, en base a todos los datos que existen hoy en la nube”.



Por otro lado, dijo que día a día se acrecienta el número de plataformas de IA. “Por día salen unas 150 plataformas nuevas de inteligencia artificial. Es impresionante el flujo de herramientas tecnológicas útiles. Por ejemplo, en la rama de la arquitectura podemos hacer edificios con la inteligencia artificial. En la rama de la educación podemos planificar, hacer proyectos, hacer actividades. En la rama científica podemos hacer análisis de datos”.



Hizo referencia a la búsqueda de respuestas por parte de los estudiantes para trabajos prácticos y pruebas, e indicó que “si yo no tengo el mínimo conocimiento sobre el tema, yo no sé si la respuesta es correcta o no. Y la inteligencia artificial se ha equivocado. Se va puliendo la información, todo lo que nosotros vamos incorporando hace que la información que sale de ahí sea correcta. Entonces si un alumno pregunta, y le hace el trabajo práctico, pero no tiene noción de lo que está preguntando, puede tener respuestas incorrectas”.