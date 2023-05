Cristina, con candidato propio, avalaría unas Paso acotadas

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá candidato propio dentro del FdT. Wado o Kicillof. Pero rechaza que el frente se atomice en primarias con más de dos fórmulas, según expresaron fuentes del Frente de Todos en diálogo con Ámbito.



Eduardo “Wado” de Pedro suma apoyo crítico en la liga de gobernadores, Axel Kicillof blinda el principal distrito electoral del país y Cristina Fernández de Kirchner será la figura central de la Plaza de Mayo este jueves 25 para emitir una señal de unidad en el peronismo a 20 años de la asunicón de Néstor Kirchner. La vicepresidenta tendría su propio candidato presidencial en “acuerdo” con los mandatarios provinciales, ya más despegados del comicio nacional luego de desdoblar las elecciones en sus distritos.



La señal de unidad del acto que Cristina encabezará el jueves en Plazo de Mayo buscará tener un correlato en la definición de la estrategia electoral. La vice terminará bendiciendo a Eduardo “Wado” de Pedro o Axel Kicillof como candidato presidencial del kirchnerismo. Y está dispuesta a que su sector compita en la Paso contra un eventual candidato de Casa Rosada pero en un esquema que no atomice al peronismo. Es decir, a lo sumo dos fórmulas presidenciales del Frente de Todos.



En ese esquema, el binomio kirchnerista podría enfrentarse a la dupla Daniel Scioli-Victoria Tolosa Paz, pero no a un abanico de postulantes ampliado como se observa en el actual escenario en el que desde Juan Grabois hasta Agustín Rossi están dispuestos a competir por la sucesión de Alberto Fernández.



De Pedro más central

Al presidente no lo esperan en la Plaza. Participará de su último Tedeum en la Catedral Metropolitana y luego tiene previsto permanecer en Olivos.



Con Kicillof atornillado en Provincia, con el aval de los intendentes que no quieren experimentos como el desdoblamiento electoral, “Wado” de Pedro comienza a sumar volumen político luego de los respaldos explícitos primero del riojano Juan Quintela y luego del catamarqueño Raúl Jalil a su precandidatura presidencial.



Sergio Massa también sigue en carrera pero con la prioridad de mantener el plan de estabilización económica. El Ministro de Economía reunió al Frente Renovador y aún no definió la estrategia electoral de su propio espacio político que aún tiene expectativas de quedarse con la candidatura presidencial del Frente de Todos en un delicado contexto económico y a la espera de nuevos fondos del FMI.



De Pedro participó este fin de semana en el Plenario de la Juventud de las Organizaciones Políticas que se realizó en Florencio Varela, donde el ministro de Interior cerró el encuentro al afirmar que “la juventud argentina va a ser la gran protagonista de la campaña” electoral del 2023.

Alberto contradijo la idea de “romper los tercios” para ganar

El presidente Alberto Fernández salió ayer a contradecir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar que el Frente de Todos (FdT) debe trabajar para “fidelizar el voto propio”, “romper los tercios” y conquistar “una mayor acumulación de adhesiones” e insistió en la idea de celebrar Primarias Abiertas en ese espacio



“No logro entender qué significa ‘garantizar el tercio’. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito”, señaló el mandatario, y se interrogó: ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos?”.



En esa línea y en el marco de una entrevista concedida al Diario AR, Fernández indicó que, a su juicio, lo que necesita la coalición de gobierno “es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones” porque consideró que “el secreto es romper los tercios”. Los dichos llegan a días de que el presidente convocara a participar del acto del 25 del corriente mes, en Plaza de Mayo, organizado por fuerzas kirchneristas, en el que su vicepresidenta será la única oradora del evento. Si bien aún se desconoce si asistirá o no, el viernes, realizó un llamado en redes a escuchar a la exmandataria.



Desde el inicio de la gestión, la relación entre Fernández y la vicepresidenta, estuvo marcada por la tensión entre ambos, y llegó a límites que el Frente de Todos logró sortear.



Al igual que la titular del Senado, el jefe de Estado detectó el inicio de las diferencias, pero lo atribuyó a las intenciones de Cristina de buscar “imponer una serie de ideas” con las que se mostró en desacuerdo: “Ahí es donde se produjo el click”, subrayó, quién agregó la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el episodio máximo.



El mandatario insistió en garantizar unas elecciones Primarias Abiertas en el FdT, con la intención de “generar una gran movilización militante” y promover una mayor adhesión. “Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane”, definió. “Creo que es hora de que el espacio se democratice. Democratizar quiere decir que las estructuras no gobiernen y lo haga la decisión de la gente que nos sigue”, dijo el jefe de Estado.