La inteligencia artificial ayudaría a detectar el Alzheimer en forma precoz

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La vida prolongada siempre ha sido uno de los anhelos del hombre, sin embargo, como consecuencia de una esperanza de vida extendida, surgen nuevas enfermedades producto del deterioro del cuerpo. Una de estas patologías es el Alzheimer.



Se estima que el Alzheimer afecta a más de 50 millones de personas alrededor del mundo, y el envejecimiento de la población hace que puedan ser muchas más en las próximas décadas. Dado que es una enfermedad que no presenta síntomas hasta el momento, es difícil determinar una detección temprana y una rápida intervención médica.



En este sentido, con ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas de la Inteligencia Artificial, un grupo de científicos pertenecientes a la Universidad de Alberta, Canadá, lleva adelante una investigación que buscará mejorar los exámenes evaluativos con el fin de detectar de manera temprana el Alzheimer utilizando patrones y datos.



La investigación se describió en un documento, “ Exploring Language-Agnostic Speech Representations Using Domain Knowledge for Detecting Alzheimer’s Dementia”, que aparecerá en el ICASSP 2023 Signal Processing Grand Challenge, donde el equipo ocupó el primer lugar en América del Norte y el cuarto a nivel mundial.



“Dado que el Alzheimer (EA) se caracteriza por una disminución progresiva de las capacidades cognitivas, lo que puede conducir a un deterioro del habla y del lenguaje, el análisis de las señales del habla para su detección tiene un gran potencial”, señaló el estudio.



Métodos y herramientas

Se exploraron formas de utilizar los datos del habla para detectar indicadores de la enfermedad y el modelo fue capaz de distinguir a los pacientes de alzheimer de los controles sanos con una precisión del 70 al 75 por ciento, una cifra prometedora para los más de 747.000 canadienses que tienen esta enfermedad u otra forma de demencia.



“Mediante el uso de funciones acústicas y lingüísticas, inspiradas en la investigación clínica sobre la EA, nuestro modelo de clasificación de alto rendimiento logra una precisión del 69 % para distinguir a los pacientes con EA de los controles sanos, y nuestro modelo de regresión alcanza un RMSE de 4,8 para inferir puntuaciones de pruebas cognitivas”.



Y agregaron: “Estos resultados subrayan el potencial de nuestro modelo explicable para detectar el deterioro cognitivo en pacientes con EA a través del habla y su aplicabilidad en entornos clínicos”.

Twitter compra la plataforma de empleo Laskie

La red social del pajarito, Twitter, hizo su primera adquisición al comprar Laskie. Se trata de plataforma tecnológica de contratación cuya peculiaridad es que no funcionaba con ofertas de empleo al modo tradicional. En su lugar, Laskie ponía en contacto a directivos y responsables de Recursos Humanos con individuos interesados en trabajar con ellos.



El demandante de empleo rellenaba su perfil con las características de las empresas en las que les gustaría trabajar y los puestos que querría desempeñar y la plataforma le conectaba con posibles empleadores.

Llega ‘Live Spech’ para personas con problemas de habla

Las herramientas y funciones de accesibilidad de Apple incluirán con iOS 17 novedades para las personas que no pueden hablar o están en riesgo de perder el habla, quienes podrán usar un dispositivo iPhone o iPad para expresarse con Live Speech y mediante la creación de una voz personalizada.



La nueva herramienta se dirige a las personas que no pueden hablar para que puedan comunicarse durante las llamadas y videollamadas con ayuda del teclado del iPhone o del iPad. También permitirá guardar frases que el usuario utilice de forma habitual. También funcionará para comunicarse cara a cara.