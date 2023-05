Joe Biden consideró que podría reactivarse la relación con China

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo ayer que las relaciones entre Estados Unidos y China deberían empezar a “descongelarse muy pronto”, luego de que Washington derribase este año un globo chino, presuntamente espía. Al término de una cumbre del G7 en Japón, Biden explicó que las relaciones se deterioraron en los meses siguientes a las conversaciones que mantuvo con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20, en la isla indonesia de Bali, en noviembre.



La decisión de Washington de derribar en febrero un globo chino que sobrevolaba Estados Unidos provocó una disputa diplomática entre las dos mayores potencias, que desde hace años están inmersas en una disputa por la hegemonía global económica y tecnológica



Además de derribar el globo, Estados Unidos suspendió una visita a Pekín del jefe de su diplomacia, el secretario de Estado Antony Blinken, que había sido anunciada como una ocasión para mejorar las relaciones bilaterales.



Biden había adelantado, días antes de partir hacia la cumbre del G7 en Japón, que existía la posibilidad de mantener una conversación con su par de China, a lo que el canciller chino, Qin Gang, había agregado que eso era una prioridad para Pekín.



En conferencia de prensa tras la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, el mandatario estadounidense fue consultado sobre los motivos por los cuales no había una línea de comunicación directa prevista entre Estados Unidos y China. La respuesta de Biden fue taxativa: “Tienen razón, deberíamos tener una línea directa abierta. En la conferencia de Bali, es lo que habíamos acordado el presidente Xi y yo que íbamos hacer, y a reunirnos”, dijo. “Y entonces, ese estúpido globo que llevaba el equivalente a dos vagones de carga de material de espionaje sobrevoló Estados Unidos”, añadió. “Fue derribado y todo cambió en términos de diálogo. Creo que verán cómo eso empieza a descongelarse muy pronto”, dijo, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.



El gobierno de Biden también enfureció a China al poner en el punto de mira el comercio de microchips avanzados, alegando riesgos de uso para fines militares. El presidente Biden defendió esas acciones ayer, un día después de que el G7 advirtiera a China contra sus “actividades de militarización” en la región.



“China está desarrollando su ejército, y por eso dejé en claro que no estoy preparado para comerciar con ciertos artículos con China”, dijo.



“Todos nuestros aliados se comprometieron a no hacerlo tampoco, a no proporcionar ese tipo de material. Pero no es un acto hostil, es un acto que dice, ‘Vamos a asegurarnos de hacer todo lo posible para mantener el statu quo’”, señaló.

“Jamás debe librarse una guerra nuclear”

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha destacado ayer el simbolismo de celebrar una cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima, junto a Nagasaki las únicas ciudades bombardeadas con armas nucleares, y ha subrayado que “jamás se debe librar una guerra nuclear”. Y agregó “Hemos reafirmado que no hay ganador en una guerra nuclear. Jamás se debe librar una guerra nuclear”, ha afirmado Kishida en las declaraciones de balance de la cumbre, que culminó ayer.



“Siento un simbolismo histórico en que los líderes del G7 hayan realizado esta declaración tan clara en esta ciudad, que fue bombardeada con una bomba atómica, y tras escuchar a supervivientes y ver con sus propios ojos la devastación y sentir la esperanza de paz de la gente”, ha añadido.



Kishida ha advertido además de que no se puede tolerar ningún intento de modificar el ‘statu quo’ por la fuerza y ha asegurado que el G7 trabajará para lograr cuanto antes una paz justa y duradera en Ucrania. (También creo que es importante que hayamos invitado a Japón al presidente ucraniano, Volodimir Zalenski. Demuestra la firme solidaridad del G7 con Ucrania y confirma la importancia de un orden internacional libre y abierto basado en las leyes”.

Rusia molesta por direccionamiento del G7

Después de la conclusión de la cumbre del G7, en la que participaron las siete economías más industrializadas del mundo junto a Ucrania -Volodimir Zelenski como invitado-, desde Rusia cuestionaron las declaraciones “antirrusas y antichinas” y acusaron al grupo de “socavar la estabilidad mundial”.



En Hiroshima, la reunión entre el G7 se llevó a cabo con Zelenski, primer ministro de Ucrania, como invitado especial. Esta presencia ayudó a fortalecer el apoyo del grupo, que aseguró que continuará enviando recursos militares a las fuerzas ucranianas “durante el tiempo que sea necesario”.



A partir de esta reunión, las repercusiones desde Moscú y Pekín no tardaron en llegar. En un comunicado divulgado por Telegram, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusó al grupo de convertirse en “una ‘incubadora’ donde, bajo el liderazgo de los anglosajones, se preparan iniciativas destructivas que socavan la estabilidad mundial”.



Asimismo, en el comunicado culparon al G7 por “coquetear” con países no occidentales con el objetivo de “obstaculizar” el desarrollo de la relación entre Moscú y Pekín. Por último, remarcaron que el grupo no representa los intereses de las regiones de Asia-Pacífico, Asia Meridional, Oriente Medio, África o América Latina.



La imagen de China en Europa ha sufrido un duro golpe en los últimos 15 meses, en los que los líderes han visto cómo Xi Jinping estrechaba lazos con el también autoritario presidente Vladimir Putin, incluso cuando la invasión de Moscú provocó una crisis humanitaria enorme y el líder ruso fue acusado de crímenes de guerra por un tribunal internacional.



La creciente agresión militar de Pekín hacia Taiwán (la democracia autogobernada que el Partido Comunista Chino reclama como su territorio pero que nunca ha gobernado) y las sanciones económicas contra Lituania a raíz de un desacuerdo sobre Taiwán también han influido en el cambio de opinión.