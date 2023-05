Ucrania insiste en que no perdió Bajmut pero admitió su destrucción

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:02hs.

La batalla de nueve meses por Bajmut destruyó esa ciudad ucraniana de 400 años de antigüedad y dejado de miles de personas muertas, en una demostración mutuamente devastadora de la estrategia ucraniana de agotar a las fuerzas rusas. La neblina de guerra hizo imposible confirmar la situación en el terreno ayer: el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que, con apoyo de sus fuerzas, el grupo mercenario Wagner había tomado la ciudad.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, entretanto, insistió en que Bajmut no estaba ocupada por fuerzas rusas. Pero lamentó que la ciudad como la conocían ya no existía (ver Más apoyo...)



De cualquier manera, lo cierto es que el valor de la ciudad, para ambos bandos, es más simbólico que estratégico. El indicador más importante del éxito que han tenido las fuerzas ucranianas es el hecho de que han logrado mantener estancados a los rusos allí. Las fuerzas ucranianas buscan agotar los recursos y la moral de las fuerzas rusas en ese pequeño, pero importante trecho de la línea del frente de 1.500 kilómetros, mientras se preparan para una importante contraofensiva.



“A pesar de que ahora controlamos sólo una parte pequeña de Bajmut, la importancia de su defensa no pierde su relevancia”, expresó el coronel-general Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. “Esto nos da la oportunidad de entrar a la ciudad en caso de un cambio en la situación. Y eso definitivamente ocurrirá”.



A unos 55 kilómetros al norte de Donetsk, la capital regional que está ahora en manos rusas, Bajmut ha sido un importante centro industrial, rodeado de minas de sal y yeso y poblado por unas 80.000 personas antes de la guerra, en un país de más de 43 millones de habitantes.



La ciudad ( que llevaba el nombre de Artyomovsk, por un revolucionario blochevique, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética) era conocida por su vino cultivado en cuevas subterráneas. Era popular entre los turistas, por sus anchas y arboladas avenidas, sus parques verdosos y sus imponentes mansiones del siglo XIX.



El foco de los combates más feroces en los meses recientes ha sido el casco urbano de la ciudad, del cual los rusos ya ocupan el 90% según reconocieron los propios comandantes ucranianos. Pero ahora, las fuerzas ucranianas están logrando avances significativos en senderos rurales estratégicos en la periferia de la ciudad, mermando gradualmente los flancos norte y sur de los rusos, a fin de rodear a los miembros del grupo Wagner dentro de la ciudad.



“El enemigo fracasó en su intento de rodear Bajmut. Perdieron parte de las alturas alrededor de la ciudad. El continuo avance de nuestras tropas en los suburbios complica enormemente la presencia del enemigo”, declaró Hanna Maliar, la viceministra de Defensa de Ucrania. “Nuestras tropas han logrado una semi-circunvalación de la ciudad, lo que nos da la oportunidad de destruir al enemigo”.



Los comandantes militares ucranianos dicen que su dilatada resistencia valió la pena porque limitó las capacidades rusas en otros frentes y allanó el camino para los avances ucranianos. “La idea es agotarlos y entonces atacarlos”, declaró el coronel ucraniano Yevhen Mezhevikin, comandante de una unidad especial que lucha en Bájmut. Rusia ha desplegado refuerzos en Bajmut para reparar los flancos norte y sur e impedir más penetraciones ucranianas, según funcionarios ucranianos y observadores en el exterior. El presidente ruso Vladimir Putin necesita urgentemente una victoria en Bajmut, dicen analistas, después de un invierno en que sus fuerzas no lograron capturar otros poblados a lo largo del frente.



Algunos analistas estiman que incluso los avances tácticos logrados por Ucrania en las zonas rurales de la periferia de Bajmut podrían ser más importantes de lo que parecen.



“Es casi como que los ucranianos simplemente se aprovecharon del hecho de que las líneas rusas, en realidad, eran débiles”, explicó Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos de la Universidad de St. Andrews. “El ejército ruso ha sufrido demasiadas bajas y está tan exprimido alrededor de Bajmut que... no puede avanzar más”.

Más apoyo de occidente para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer una nueva ayuda de 375 millones de dólares para Ucrania durante una reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón.



Los nuevos envíos incluirán "municiones, artillería, vehículos blindados", declaró Biden días después de dar a conocer a los aliados de Washington su acuerdo para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania.



"Le agradecí la importante asistencia financiera a (Ucrania) de (Estados Unidos)”, escribió Zelenski más tarde en su cuenta de Twitter.



El anuncio se produjo un día después de que Rusia anunciara que había tomado la ciudad ucraniana de Bajmut. "Por hoy, Bajmut está sólo en nuestros corazones", dijo Zelenski ayer junto a Biden y agregó "No hay nada en ese lugar".



La batalla de ocho meses por Bajmut ha sido la más larga y probablemente la más sangrienta de la invasión de Ucrania.