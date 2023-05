Textiles para el hogar pueden transformar el invierno

lunes 22 de mayo de 2023 | 0:00hs.

Cuando llega el invierno, todos buscan formas de hacer que el hogar sea más cálido y acogedor. Una forma efectiva de lograrlo es a través de los textiles para el hogar. Estos elementos no sólo agregan estilo y personalidad a las habitaciones, sino que también brindan confort durante los meses fríos. Desde mantas suaves hasta cortinas térmicas, hay algunas ideas para incorporar textiles de invierno en el hogar.



Además de los materiales y texturas, los colores y estampados de los textiles también pueden ayudar a crear una atmósfera cálida en invierno. Por eso es mejor optar por tonos tierra, como marrones y ocres, para transmitir una sensación de calidez y acogimiento. Los estampados como cuadros o motivos geométricos también son populares durante esta temporada y pueden añadir un toque de estilo a los espacios. Los textiles son una forma sencilla y versátil de cambiar la apariencia de una habitación, así que hay que atreverse a experimentar con diferentes combinaciones.



En esta temporada, quien incorporó nuevos productos a su stock es Moalina, ya que busca que sus clientes tengan la oportunidad de disfrutar plenamente de sus espacios. Entre las novedades se encuentra toda una línea de almohadones y mantas que pueden ser colocados en diferentes áreas del hogar. Estos textiles están elaborados con fibras naturales que aportan calidez y confort.



“Además de los textiles, también hemos incluido productos sumamente atractivos, como cuadros, bandejas, objetos de diseño y jarrones. Estos elementos no sólo embellecen los espacios, sino que también añaden personalidad y estilo a la decoración”, indicaron desde el local posadeño y dijeron que “en cuanto a las recomendaciones para esta temporada, animamos a las personas a incorporar textiles en sus hogares. Estos pueden ser utilizados para renovar sofás, sillas, camas y otros muebles, brindando un toque fresco y renovado a los espacios. Los textiles son aliados perfectos para cambiar la apariencia de una habitación sin necesidad de hacer grandes inversiones”.



Además de los textiles, se sugiere añadir detalles que hagan sentir especiales a las personas en su propio hogar. Esto puede incluir desde una vasija con chocolates en el living, una linda bandejita o caja para colocar las llaves en el recibidor, fotos con momentos felices, plantas o jarrones con flores que aporten vida y color a los ambientes.



“Estos pequeños detalles no sólo hacen que la casa luzca más hermosa, sino que también renuevan el ánimo, motivan y aumentan la calidad de vida de las personas. Disfrutar de un hogar acogedor y personalizado es fundamental para el bienestar y el equilibrio emocional”, expresaron desde Moalina.



Esta temporada se recomienda incorporar textiles para renovar espacios y añadir detalles especiales que inviten a disfrutar del hogar en el día a día. Estas tendencias buscan crear ambientes acogedores, estéticamente agradables y funcionales, para que las personas se sientan cómodas y felices.