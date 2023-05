El calvario de Stefy tras operarse con Lotocki

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Stefy Xipolitakis fue una de las famosas que denunció la mala praxis de Aníbal Lotocki. Luego de que Silvina Luna diera a conocer el deterioro de su estado de salud, muchos medios quisieron saber el testimonio de otras celebridades que estuvieran pasando por lo mismo. En diálogo con Intrusos (América), la artista contó el calvario que vivió debido a las cirugías que se hizo: “Nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días para poder llevar las cosas adelante. Yo sé que tengo algo que no pedí, es una bomba que me puede explotar”.



Además, detalló que seguirá sintiendo esos dolores durante toda su vida: “La enfermedad crónica que todas tenemos se llama Asia, tenés dolores todo el tiempo. Yo vivo mi día con las cosas que me hacen feliz... son millones las personas que tienen esto puesto, que ni saben”.