Tyson habló de la salud de su amigo Jamie Foxx

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:00hs.

A mediados de abril, Corinne, la hija de Jamie Foxx, sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que su padre había sido internado de urgencia debido a una “complicación médica”. La joven no brindó ninguna precisión sobre el cuadro de su padre en aquel posteo compartido en las redes y el misterio sobre el estado de salud del protagonista de Buscando justicia se mantuvo en el tiempo.



La semana pasada, Corinne reveló que su padre estaba “fuera del hospital” al que ingresó en Atlanta inicialmente para recibir atención médica” y mencionó que se estaba recuperando de sus dolencias. Luego, trascendió que la estrella de 55 años realiza su rehabilitación en un centro de Chicago conocido por sus servicios de atención de accidentes cerebrovasculares. Así lo confirmó el medio TMZ este lunes. Días después, FOX aseguró que el actor conducirá un nuevo concurso musical llamado We Are Family, junto a su hija Corinne. Según se indicó, el programa se estrenaría en 2024.



Sin embargo, cuál fue el motivo por el que el actor debió ser internado y cuál es su actual estado de salud siguen siendo un misterio. La última vez que Foxx fue retratado por la prensa se encontraba en el set de Back in Action, la próxima película de Netflix que lo tiene como protagonista junto a Cameron Díaz y Glen Close. Según se informó, el proceso de filmación no habría sido nada sencillo. Foxx debió ser internado de urgencia.



Pese al hermetismo que maneja la familia, hay otro proyecto laboral a la espera de la recuperación del actor: la vida de Mike Tyson en una miniserie. Y fue le ex boxeador quien habló de su gran amigo: “Foxx no se siente bien. Sí, tuvo un derrame cerebral”, disparó, pero se dio cuenta de que con su comentario estaba cometiendo una infidencia así que intentó arreglarlo y dijo. “No sé qué le pasó. No podemos anticipar nuestro próximo aliento”.