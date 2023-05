Medvedev venció a Tsitsipas y ahora va por la coronación

domingo 21 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Fue un sábado de resiliencia y paciencia, ante la persistente lluvia en Roma. Pero nada fue suficiente para evitar que Daniil Medvedev lograra un nuevo avance sobre tierra batida ayer en el ATP de Roma, donde derrotó a Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 7-5 para alcanzar la final del ATP Masters 1000. El desenlace se jugará hoy -desde las 8 de Argentina- ante el danés Holger Rune.

Medvedev no había ganado un partido en tres apariciones en Roma antes de este año, pero tuvo otra sólida exhibición en una semifinal afectada por la lluvia para avanzar a su primer partido de campeonato ATP Masters 1000 sobre tierra batida. Medvedev se impuso en un partido de una hora y 47 minutos de duración, en el que empleó sus habituales golpes de fondo y, esta vez, su dejada con eficacia.

La semifinal fue interrumpida dos veces por la lluvia en Roma. En medio, Medvedev convirtió los cuatro puntos de quiebre que ganó para mejorar su ventaja en la serie contra el griego por 8 a 4. Un imponente inicio permitió a Medvedev conseguir una rotura en el primer juego del partido este sábado. Sin embargo, Tsitsipas conectó una feroz derecha ganadora para convertir su primera pelota de quiebre hasta igualar la situación en el octavo juego. Cuando la lluvia de la capital italiana aumentó su intensidad, el juez de silla Mohamed Lahyani dio por suspendido el juego en el ATP Masters 1000 romano. Al volver, Tsitsipas se adelantó por 5-4,m antes de una nueva suspensión.

Al volver nuevamente, después de rergresar a los vestuarios, Medvedev lejos estuvo de ofuscarse y puso la velocidad crucer para firmar, primero, el set inicial, con tres juegos consecutivos y repetir la tónica en la segunda manga.

“He disfrutado jugando”, dijo Medvedev. “Fue muy duro con el retraso por la lluvia, calenté como seis o siete veces, pero en realidad a veces puede desconcertarte, puedes enfadarte un poco la situación. Pero no sé por qué, me he reído un poco”.

La final de hoy ante Holger Rune será el noveno partido de Medvedev por un trofeo ATP Masters 1000, pero apenas su segunda final ATP Tour en tierra batida, y la primera desde Barcelona en 2019.

Si triunfa, Medvedev se elevará por encima de Novak Djokovic para convertirse en el N° 2 del ranking. Por su parte, el danés de 20 años derrotó antes a Casper Ruud por 6-7(2), 6-4 y 6-2 para alcanzar la final en su debut en el torneo.