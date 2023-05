El Grupo Wagner dijo haber tomado la ciudad de Bajmut

domingo 21 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El jefe del ejército privado ruso Grupo Wagner aseguró ayer que sus fuerzas han tomado el control de la ciudad ucraniana de Bajmut después de la batalla más larga y encarnizada de la guerra ruso-ucraniana. Funcionarios de la defensa ucraniana lo negaron.

En un video publicado en Instagram, el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sostuvo que la ciudad quedó bajo control total ruso hacia el mediodía. Prigozhin habló flanqueado por media decena de efectivos, con el trasfondo de edificios en ruinas y el ruido de explosiones a la distancia. Sin embargo, después de la aparición del video, la viceministra de Defensa ucraniana Hanna Malier dijo que continuaban los combates.

“La situación es crítica”, admitió. “Por el momento, nuestros defensores controlan ciertas instalaciones industriales y de infraestructura en la zona”.

Serhi Cherevati, vocero del mando oriental ucraniano, declaró a The Associated Press que la afirmación de Prigozhin “no es cierta. Nuestras unidades combaten en Bajmut”. El Estado Mayor Ucraniano dijo en una declaración en Facebook que “los combates intensos por la ciudad de Bajmut no se detienen”.

Mykhailo Podolyak, jefe de despacho del presidente Volodimir Zelenski, dijo que “esta no es la primera vez que Prigozhin ha dicho, ‘hemos tomado todo, estamos dominando’”. Insinuó que Wagner sólo quería distraer la atención de los viajes al exterior de Zelenski, incluso a la cumbre del Grupo de los Siete en Japón ayer, que han tenido gran repercusión.

Los combates en Bajmut y sus alrededores comenzaron hace más de ocho meses.

Si las fuerzas rusas efectivamente toman el control de Bajmut, les aguardará la tarea colosal de tomar el resto de la región de Donetsk que Ucrania sigue controlando y que incluye varias zonas altamente fortificadas.

No está claro cuál de los bandos ha pagado el precio más alto en la batalla de Bajmut. Se cree que tanto Rusia como Ucrania han sufrido miles de bajas, pero ninguno de los dos ha revelado cifras.