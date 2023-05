Mundial Sub 20: la Federación Iraquí de Fútbol emitió un polémico comunicado tras el escándalo

sábado 20 de mayo de 2023 | 12:30hs.

Jugadores del seleccionado Sub 20 de Irak protagonizaron un escándalo en el hotel de La Plata donde se concentran para participar del Mundial que comenzará este sábado en la Argentina. Aunque en las últimas horas se conocieron los detalles del accionar que cuenta desde destrozos en el edificio hasta abusos a las empleadas del lugar, la Federación Iraquí de Fútbol negó absolutamente todo.

“La dirigencia de la delegación de la cantera desmiente las inexactas noticias y rumores difundidos por algunos sitios web argentinos la mañana de este viernes, respecto a la ocurrencia de problemas al interior de la residencia de nuestra cantera en la capital argentina, Buenos Aires”, comienza el comunicado difundido durante la tarde.

En la misma línea, aseguran que “el liderazgo de la delegación iraquí confirma que las cosas están bien y que no hay nada que perturbe la paz de la delegación, y todos deben mostrar responsabilidad y ser cuidadosos al tratar la información, especialmente porque la selección nacional está esperando un partido importante”.

Por tal motivo, instaron a todo el país a “estar de pie y apoyar al equipo, y subir la moral de los jugadores para presentarse de la mejor manera en el Mundial”.

El escándalo con la delegación Sub 20 de Iraq

Según consta en el acta que se labró, los episodios ocurrieron en el Hotel Dazzler sito en calle 54 entre 13 y 14 y en el documento se enumeran las siguientes situaciones:

“Una mujer joven que trabaja en el restaurant en el ultimo piso del hote comentó que integrantes de la delegación de Irak le tocaron una parte íntima de su cuerpo”.

“Algunos de ellos deambulaban por los pasillos y llegaron a la recepción en ropa interior”.

“También activaron de manera adrede el sistema de alarma de incendios”.

“Hubo maltratos verbales específicamente contra las mujeres del lugar”.

“Algunos integrantes de la delegación maltrataron a una traductora”.

Si bien no hay hasta el momento una denuncia oficial de los hechos y tampoco de la mujer que denuncó abuso, el acta que se labró en base a los testimonios de lo ocurrido y que lleva el sello del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, está en manos de las autoridades en medio del recelo de la AFA y de la FIFA para que este tema tome relevancia.

Los convocados de Irak para la Copa Mundial Sub 20 de la Argentina

Arqueros: Hussein Hassan (Al-Karkh), Abbas Kareem (Al-Shorta) y Omran Zaki (Zakho).

Defensores: Alai Ghasem (IFK Goteborg), Roman Doulashi (Bonner SC), Kadhim Raad Hatem (Al-Quwa Al-Jawiya), Adam Rasheed (AaB), Abbas Manie (Amanat Baghdad), Muslim Moussa (Al-Mina’a) y Sajjad Mohammed Mahdi (Naft Maysan).

Mediocampistas: Abdul-Razzak Qasim (Al-Shorta), Alexander Aoraha (Queens Park Rangers), Ali Sadiq (Al-Zawraa) y Mohammed Jameel (Al-Sinaat Al-Kahrabaiya).

Delanteros: Mohammed Jameel (Al-Sinaat Al-Kahrabaiya), Abdulqader Ayoub (Erbil), Ashar Ali (Al-Mina’a), Abbas Fadhil (Naft Masyan), Ali Jassim (Al -Kahrabaa) y Abboud Rabah (Al-Qasim).

El grupo de Irak en el Grupo E del Mundial Sub 20

Irak forma parte del Grupo E junto a Uruguay, Inglaterra y Túnez. Será la primera vez que Irak participe en el torneo desde la edición de 2013, en la que fue cuarto.

Los partidos de Irak en el Mundial Sub 20

Lunes 22 de mayo a las 18:00: Uruguay vs Irak en el Estadio de La Plata.

Jueves 25 de mayo a las 18:00: Túnez vs Irak en el Estadio de La Plata.

Domingo 28 de mayo a las 15:00: Irak vs Inglaterra en el Estadio de La Plata.

¿Qué canal transmite el Mundial Sub 20?

La transmisión oficial estará a cargo de TyC Sports y se podrá ver a través de su señal televisiva, pero también en la página web.

¿Quién relata el Mundial Sub 20?

Los partidos de la Selección argentina serán relatados por Julián Bricco, quien hará dupla con Gustavo Lombardi en los comentarios. Además, Gastón Edul hará la cobertura en campo de juego.