El argentino Matías Bonanno se consagró como el mejor jugador de FIFA de todo España

sábado 20 de mayo de 2023 | 11:00hs.

Desde mi lado futbolero me es imposible no trazar un paralelismo imaginario entre Lionel Messi y Matías Bonnano el día de hoy. Ambos rosarinos, que emigraron a España para competir al máximo nivel haciendo lo que aman, y que en realidad tiene mucho que ver. Lio lo hizo en el fútbol profesional, y Mati en el FIFA profesional (osea el videojuego de PlayStation). ¿Y a que se debe esta comparación? Es que hace unos días Bonanno se consagró como el mejor jugador de FIFA de todo España, superando a los máximos contendientes de dicho país en la eLaLiga Santander, que básicamente es el torneo de fútbol de dicho país pero en su versión FIFA. Así, oficialmente el mejor jugador de todo España es de Argentina.

Matías es pro player de FIFA hace ya unos años, y si actualmente está compitiendo en Europa es porque anteriormente había hecho las cosas muy bien en esta parte del mundo. En 2020 integró las filas de KRÜ Esports, y con dicha camiseta ganó varios torneos a nivel local, como la Copa eLibertadores 2021 y dos Global Series de Sudamérica, imponiéndose contra los mejores jugadores de Latam. Ya en 2022 pasó a Team Heretics, conjunto español del streamer The Grefg, con el que se impuso en torneos como la Global Series - Team of The Season Cup, y fue finalista de la eChampions League del año pasado, aunque cayó con el argentino Nicolás Villalba, en la final.

A su vez también forma parte del Real Betis, y este año vistió dicha camiseta para competir en la eLaLiga Santander. Es un torneo paralelo a La Liga de España, el torneo de fútbol real, por lo que los jugadores tienen que representar a clubes de fútbol de dicho país. Algo similar a lo que sucede en la eLigaProfesional de Argentina. Eso sí, el formato es bastante distinto porque en total son 38 equipos divididos en dos grupos. Juegan todos contra todos una vez y los mejores ocho de cada zona son los que pasan a playoffs, que se disputan de manera presencial. Bonanno integró el B y sumó 36 puntos, producto de diez victorias, seis derrotas y seis empates. Quedó tercero y por eso accedió directamente a los octavos de final.

El escenario de la definición fue el Civitas Metropolitano, la casa del Atlético Madrid, y Mati superó 5-2 al SD Eibar de Adriá Doménech en el global de octavos. Ya en cuartos fue 4-2 ante el Valladolid de Ander Tobal, y en semis 4-3 contra la Real Sociedad de Kilian Ossorio. La definición por el título fue ante Javier “JRA” Alarcón del Celta de Vigo, y fue una final para el infarto porque en la ida el rival se puso dos goles arriba. Aunque Bonanno pudo descontar, el español golpeó dos veces más para poner la historia 4-2 y llegar al partido de vuelta con una buena ventaja. Sin embargo, el rosarino entró con la cabeza fría y logró golpear primero con un cabezazo de Éder Militão, para soltar un grito contenido, aunque pocos minutos más tarde un gran pase filtrado de Griezmann le permitió a Fernando Torres quedar mano a mano con el arquero, que no perdonó, e igualó la historia. La serie estaba 4-4 y el rosarino festejó pero a la vez pidió calma con la mano, porque sabía que nada había terminado. El 5-4 definitivo lo puso en el segundo tiempo, y ahí el desahogo fue total.

“Antes de mudarme a España miraba la eLaLiga con el objetivo de jugarla algún día. Dos años después puedo decir que soy campeón del torneo junto a mi equipo, algo quizás inimaginable cuando estaba en Argentina. Gracias a todos los que apoyan, vamos a por más”, escribió en sus redes sociales tras la consagración.

El campeón del torneo se llevó 65.000 dólares en premios y además la clasificación directa a los Global Series Playoffs, torneo que enfrenta a los mejores jugadores del mundo en Londres y que comienza el 20 de junio. El certamen también lo integra el subcampeón de España, los dos mejores de la eLibertadores, de la eChampions, de la ePremier League, de la eSerieA, de la eMLS Cup, de la eLigue 1 de Francia, de la eSerie A de Italia, de la Virtual Bundesliga de Alemania y de la eDivise de Países Bajos.

Por otra parte, la qualy de los players de Sudamérica tienen seis cupos. Cuatro ya están definidos (son tres de Brasil y uno de Perú), y los otros dos se determinarán en los Play-Ins, que contarán con 32 equipos que buscarán dichos lugares. A los Play-ins ya están clasificados varios brasileños y los argentinos Ezequiel Correa, Tomás Gauna y Valen Mazzalupo, y los otros tres se decidirán en los playoff de la eLiga Profesional de Fútbol que se disputarán el 23 y el 24 de este mes.