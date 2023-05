‘No te muevas que pasa el tiempo’ o el desmontaje del amor

sábado 20 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Más allá del pulso del reloj y el trajín cósmico de las esferas celestiales, hay un tiempo humano individual y sensitivo que se asoma a las horas por percepción.

Intuitivo, emocional, visceral, el tiempo transcurre más deprisa cuando estamos felices o a cuenta gotas si impera el agobio.

De pasar pasa, y en ese suceso irrefrenable se posiciona la narrativa de No te muevas que pasa el tiempo, un cortometraje con sello misionero que se rodó recientemente en Posadas y otras locaciones cercanas y está ahora en etapa de posproducción y aún sin fecha de estreno.

Con guión original y dirección de Mariana Rueda y las interpretaciones protagónicas de Bárbara Hobecker (Mitra, Los Vagos) y Nico García Hume (7 Cajas, El Reino), esta propuesta cinematográfica indaga en el mundo subjetivo de los personajes, donde los recuerdos y pensamientos se entrelazan en la evocación y juegan a hacer saltar la linealidad del relato.

“En la historia se intenta profundizar en cómo percibimos el tiempo de acuerdo al estado emocional que estamos atravesando, el título de la película juega con esa idea, cómo los destellos de felicidad parecen durar un segundo y los momentos más tristes se nos dilatan rozando lo eterno”, explicó Rueda, acerca de este filme que es su debut en el rol de directora.

El personaje de Nico se llama Federico, él se encuentra en la casa que compartió con su pareja Flor (Hobecker) durante muchos años y ahora tiene que deshabitar ese espacio poblado de recuerdos.

“El relato va y viene en el tiempo, por los recuerdos, por ese estado que se atraviesa cuando algo concluye. En este caso es una ruptura de pareja, una separación, la mudanza, ese sentimiento extraño que permite un tono contemplativo pero que también podría llevarse a otras situaciones como un cambio de trabajo o partir a otro lugar desconocido, cosas que nos sacan de nuestro mundo, de lo que sentimos como hogar y nos llevan a desarmar lo construido”.

El equipo de ‘No te muevas...’ en una pausa de las jornadas de filmación.

No te muevas tiene el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), ya que resultó ganador del concurso Incentivos Audiovisuales para la realización de Formatos Cortos. “El incentivo aún no salió pero nosotros adelantamos la filmación porque la historia requería de unos paisajes en particular y no podíamos esperar”, aclaró.

Y ponderó que el equipo es netamente misionero e incluye la participación de García Hume, reconocido actor paraguayo que ya filmó en la provincia, “es muy buena la experiencia de este intercambio entre el cine de Misiones, Paraguay y toda la región. Nico es un gran profesional, tuvimos muchas reuniones online previas a los días de rodaje y cuando vino se acopló muy bien al equipo. Fueron tres días filmando, entonces fue todo muy intenso y preciso, pero además fue hermoso compartir la buena onda que se vivió en el set”.

El cortometraje cuenta con Elian Guerín como asistente de dirección y montaje y en la coproducción con 2527 Estudio Audiovisual y la jefa de producción es Florencia Antúnez.

Puentes culturales

Guerín, que dirigió a García en la serie web Urú, en esta ocasión es asistente de dirección y parte de la coproducción, “tender estos puentes entre artistas de la región es algo muy lindo y una experiencia que siempre enriquece”, postuló.

A su vez, describió que con 2527, “vamos a estar encargándonos de la posproducción y la idea es lograr contar la historia que quiere la directora desde el montaje, creando una poética audiovisual. Y la peli tiene una particularidad, ya que busca generar bloques narrativos con la voz en off que yuxtapuestos con las imágenes filmadas generan esa cierta poesía que sólo se consigue en el cine”.

Arranque y gran salto

Nico García, que es parte del despegue internacional del cine paraguayo y suma una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, sostuvo que el cortometraje, “tiene una narrativa intimista” y acontece en el tiempo de la transición “de soltar algo”.

“Me encanta ir a Misiones, tengo amigos allá, filmé en varios lugares y en este cortometraje trabajé con un equipo increíble y con una compañera de lujo como es Bárbara”, resaltó en entrevista con Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.

“Yo todavía no vi material del corto porque está todo muy reciente, pero uno en el rodaje siente lo que sucede con la historia, después claro que la película sigue un proceso pero en el momento de hacerla uno se da cuenta de lo que pasa. Este corto tiene una poética muy linda que es lo que quiso transmitir la directora y un apoyo en off y una fotografía increíbles que le aportan sensibilidad”, concluyó.